Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για τον ιδιωτικό τομέα, ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών που αναμένονται το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026. Μια εγκύκλιος προβλέπει την υποχρεωτική αναστολή συγκεκριμένων υπαίθριων δραστηριοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία των εργαζομένων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Αναστολή εργασιών σε συγκεκριμένες περιοχές

Η απόφαση του υπουργείου αφορά γεωγραφικές περιοχές όπου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει προειδοποιήσει για ακραίες συνθήκες. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της ΕΜΥ, οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων νήσων και η Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου.

Η κακοκαιρία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με την εγκύκλιο να καθιστά υποχρεωτική την παύση εργασιών σε αυτές τις περιοχές για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, καθ' όλη την ημέρα.

Ποιες δραστηριότητες επηρεάζονται

Η απαγόρευση περιλαμβάνει χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους. Μεταξύ άλλων, αφορά δραστηριότητες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες.

Επίσης, στην υποχρεωτική παύση εντάσσεται η διανομή και μεταφορά προϊόντων ή αντικειμένων με δίκυκλα, πατίνια ή τροχοπέδιλα, όπως οι υπηρεσίες delivery.

Στη ρύθμιση υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους κλάδους, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησής τους. Περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι μέσω ψηφιακών πλατφορμών, σύμφωνα με το άρθρο 68 του νόμου 4808/2021.

Εξαιρέσεις και όροι λειτουργίας

Η υποχρεωτική παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές. Αυτές περιλαμβάνουν τους τομείς της υγείας, της κοινής ωφέλειας και των συγκοινωνιών.

Στις εξαιρέσεις συμπεριλαμβάνονται οι υγειονομικές μονάδες, οι υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, καθώς και οι αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές. Επίσης, εξαιρείται η επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών, γνωστή ως handling.

Προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας αυτών των δραστηριοτήτων είναι η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύσταση για τηλεργασία και πρόστιμα

Για την προστασία των εργαζομένων στις ιδιαιτέρως πληγείσες περιοχές, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η σύσταση αφορά την εφαρμογή τηλεργασίας σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των εργαζομένων, οι εργοδότες στις εν λόγω περιοχές δύνανται να προβούν σε αλλαγή του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις, η Επιθεώρηση Εργασίας θα επιβάλει χρηματικό πρόστιμο. Το πρόστιμο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης, βάσει των άρθρων 23 και 24 του νόμου 3996/2011 (Α΄ 170).

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis