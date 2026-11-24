Από τα 27άρια των προηγούμενων ημερών, η χώρα περνά σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή, μέσα σε λίγα 24ωρα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για διαδοχικές αλλαγές του καιρού, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες, αλλά και πιθανή χιονοκακοκαιρία προς το τέλος της εβδομάδας, με χιόνια ακόμα και στα ορεινά του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Η απότομη πτώση του υδραργύρου

Οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών αποτελούν πλέον παρελθόν, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός πιο χειμερινού σκηνικού, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν κάτω από τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργο Τσατραφύλλια, η θερμοκρασία στην Αθήνα υποχώρησε την Τρίτη στους 17 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας την πρώτη αισθητή πτώση. Αυτή η μεταβολή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις συνθήκες που επικρατούσαν τις προηγούμενες ημέρες.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί και την Τετάρτη, με το θερμόμετρο στην πρωτεύουσα να μην ξεπερνά τους 14 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη πιο αισθητή θα είναι η ψύχρα στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 4 βαθμούς Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την απότομη μεταβολή του καιρού.

Βαρομετρικό χαμηλό και έντονες βροχοπτώσεις

Την Πέμπτη, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα από τα δυτικά. Αυτό το σύστημα θα φέρει μαζί του βροχές και καταιγίδες, οι οποίες αρχικά θα επηρεάσουν τη δυτική Ελλάδα, προκαλώντας επιδείνωση των καιρικών συνθηκών στην περιοχή.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή. Τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν πλέον σαφές σήμα για έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες θα επικεντρωθούν στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν η Ήπειρος και γενικότερα τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Οι ποσότητες νερού που αναμένονται απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, λόγω των επίμονων νοτιοδυτικών ανέμων και της επίδρασης του ορεινού όγκου της Πίνδου, παράγοντες που ενισχύουν την ένταση των βροχοπτώσεων.

Το σενάριο της χιονοκακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού το Σαββατοκύριακο, καθώς διαφαίνεται το ενδεχόμενο μιας κακοκαιρίας με πανελλαδικά χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν ένα ευρύ φάσμα περιοχών σε όλη την επικράτεια.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, το Σάββατο δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί χιονοκακοκαιρία. Η πιθανότητα αυτή προσθέτει μια νέα διάσταση στο επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες θα επιτρέψουν τη μετατροπή των υετών σε χιόνι.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος μετεωρολόγος αναφέρει την πιθανότητα χιονοπτώσεων ακόμα και στα υψηλότερα ορεινά του λεκανοπεδίου της Αττικής. Το σενάριο αυτό υπογραμμίζει την ένταση και την έκταση της αναμενόμενης κακοκαιρίας, φέρνοντας χειμωνιάτικες συνθήκες ακόμα και σε περιοχές που σπάνια βλέπουν χιόνι.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis