Ο καιρός την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου θα παρουσιάσει τοπικές βροχές, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη. Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα αναμένεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Τοπικές βροχές και περιορισμένη ορατότητα

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η Πέμπτη 19 Νοεμβρίου θα κυλήσει με τοπικές βροχές, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του καιρού για τις πρωινές ώρες θα είναι η κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα, φαινόμενο που χρήζει προσοχής για τους πολίτες.

Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον Νοέμβριο, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Στην Κρήτη, μάλιστα, αναμένονται οι υψηλότερες τιμές, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ήπειρο θα κυμανθεί μεταξύ 6 και 21 βαθμών. Στη Θεσσαλία, ο υδράργυρος θα κινηθεί από 5 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι και οι θερμοκρασίες στις διάφορες περιοχές

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ.

Αναλυτικότερα, στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη, οι τιμές θα είναι από 4 έως 23 με 24 βαθμούς.

Θερμοκρασιακές συνθήκες στα νησιά

Εκτός από την Κρήτη, όπου προβλέπονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες, και τα υπόλοιπα νησιωτικά συμπλέγματα θα έχουν σχετικά ήπιες συνθήκες. Στα Επτάνησα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Για τα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς. Τέλος, στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, οι θερμοκρασίες θα είναι από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις. Ειδικά τις πρωινές ώρες, η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι στην συμπρωτεύουσα θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: Enikos