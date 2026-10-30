Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα από την Κυριακή

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την Ιταλία θα φέρει βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, με τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας επιδείνωσης. Το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα, διατηρώντας τη χώρα σε φθινοπωρινό σκηνικό.

Η πρόγνωση για το Σάββατο

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η αστάθεια στον καιρό θα ξεκινήσει σταδιακά από το Σάββατο. Αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοδυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Βροχοπτώσεις προβλέπονται κυρίως στα δυτικά, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και στην κεντρική Μακεδονία. Τις βραδινές ώρες, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στα νότια, ενώ στα δυτικά οι καταιγίδες αναμένεται να ενταθούν από το απόγευμα.

Άνεμοι και θερμοκρασίες το Σάββατο

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Στα δυτικά θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, οι οποίοι το βράδυ στο Ιόνιο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα στα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Πιο άστατος θα είναι ο καιρός την Κυριακή, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα νότια. Σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι καταιγίδες και οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να είναι έντονες στα δυτικά, ενώ στη συνέχεια ισχυρά φαινόμενα αναμένονται και στην κεντρική Μακεδονία, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι και θερμοκρασίες την Κυριακή

Οι άνεμοι την Κυριακή θα πνέουν από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι αντίστοιχης έντασης.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου στη νησιωτική χώρα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr