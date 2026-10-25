Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από Δευτέρα έως Τρίτη

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που αναμένονται να πλήξουν τη χώρα. Συγκεκριμένα, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου 2026, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά. Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026, με πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις να συνοδεύουν τα φαινόμενα.

Η επιδείνωση του καιρού από τη Δευτέρα

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) το μεσημέρι της Κυριακής, 25 Οκτωβρίου, η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου 2026. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική χώρα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα και να εκτείνονται τουλάχιστον έως και την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026.

Οι μετεωρολόγοι της ΕΜΥ τονίζουν ότι οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, γεγονός που καθιστά την προσοχή των πολιτών επιβεβλημένη. Η προειδοποίηση αφορά σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών, με έμφαση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο δελτίο.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

Για τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε συγκεκριμένες περιοχές και χρονικές ζώνες. Στην ανατολική Στερεά, και πιο συγκεκριμένα στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται έως τις πρωινές ώρες της ημέρας. Η Αττική θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι, ενώ τα φαινόμενα θα επανέλθουν εκ νέου τις βραδινές ώρες.

Στη Θεσσαλία, οι νομοί Μαγνησίας και Λάρισας θα αντιμετωπίσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις βραδινές ώρες της Δευτέρας. Επιπλέον, οι Σποράδες και η Εύβοια περιλαμβάνονται στις περιοχές που θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία. Τα Δωδεκάνησα θα δεχθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, έως αργά το βράδυ. Τέλος, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένεται να επηρεαστούν από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Εξέλιξη των φαινομένων την Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Η επιδείνωση του καιρού θα συνεχιστεί και την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026, με ορισμένες περιοχές να εξακολουθούν να δέχονται ισχυρά φαινόμενα. Στις Σποράδες και την Εύβοια, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται να διαρκέσουν έως το μεσημέρι της Τρίτης. Τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα συνεχίσουν να πλήττονται από την κακοκαιρία έως αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Για τα Δωδεκάνησα, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται να ξεκινήσουν από το μεσημέρι της Τρίτης. Τέλος, η Αττική θα δει εκ νέου ισχυρά φαινόμενα, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης. Το δελτίο της ΕΜΥ καθιστά σαφές ότι η προσοχή πρέπει να παραμείνει αυξημένη και κατά τη δεύτερη ημέρα της κακοκαιρίας.

Στο επίκεντρο η Αττική και η ανατολική χώρα

Η Αττική αποτελεί μία από τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής του έκτακτου δελτίου καιρού. Τη Δευτέρα, η πρωτεύουσα θα δεχθεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι, με τα φαινόμενα να επανέρχονται τις βραδινές ώρες. Η επιδείνωση για την Αττική προβλέπεται να συνεχιστεί και την Τρίτη, με ισχυρά φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες της ημέρας.

Γενικότερα, η ανατολική χώρα αναμένεται να δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας. Περιοχές όπως η ανατολική Στερεά, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου περιλαμβάνονται στις προειδοποιήσεις της ΕΜΥ. Οι πολίτες καλούνται να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, καθώς οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες, σε συνδυασμό με πιθανές χαλαζοπτώσεις, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos