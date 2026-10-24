Ο καιρός αλλάζει: Από ήπιες συνθήκες σε βροχερό φθινόπωρο πριν την 28η Οκτωβρίου

Οι ήπιες καιρικές συνθήκες και η σχετική μουντάδα στην ατμόσφαιρα, που χαρακτήρισαν τις προηγούμενες ημέρες, φτάνουν στο τέλος τους. Το «μικρό καλοκαιράκι» του Αγίου Δημητρίου αποχωρεί, καθώς μετά την αυριανή ημέρα σχετικής καιρικής ηρεμίας, η ατμόσφαιρα θα γίνει και πάλι βροχερή, φέρνοντας ένα τετραήμερο άκρως εναρμονισμένο με το ημερολόγιο, ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.

Ήπιες συνθήκες και μουντάδα το Σάββατο (24/10)

Για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ο χάρτης της χώρας μας θα είναι καλυμμένος με σύννεφα, χωρίς ωστόσο να λείπουν τα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι μέρες αυτές χαρακτηρίζονται από ήπιες καιρικές συνθήκες και μια σχετική μουντάδα στην ατμόσφαιρα, σηματοδοτώντας τη μετάβαση.

Κατά διαστήματα μέσα στη μέρα αναμένεται να εκδηλωθούν σκόρπιες τοπικές βροχές, χωρίς ιδιαίτερη σημασία, στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, δεν θα λείψουν και οι τοπικές ομίχλες, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες.

Στα νοτιότερα τμήματα της χώρας, ο καιρός θα είναι επίσης συννεφιασμένος, με κάποια ψιλόβροχα να εκδηλώνονται στην Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο ήλιος θα εναλλάσσεται με τα σύννεφα, ενώ είναι πιθανές κάποιες τοπικές βροχές μέσα στην ημέρα. Στον αντίποδα, στο Καστελόριζο αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια.

Πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι

Οι άνεμοι έχουν στραφεί σε βοριάδες και δεν θα προβληματίσουν, πνέοντας έως 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν μέτριοι βορειοδυτικοί άνεμοι. Η στροφή των ανέμων, σε συνδυασμό με τις ψυχρότερες αέριες μάζες, οδηγούν το θερμόμετρο σε μικρή πτώση.

Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23°C στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ στα βόρεια, τις Κυκλάδες και τα Επτάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 22°C. Το πρωινό κρύο στα ορεινά παραμένει αισθητό, με τις τιμές να είναι μονοψήφιες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα ξεκινήσει ηλιόλουστος, όμως γρήγορα θα εμφανιστούν νεφώσεις σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτριας έντασης στα ανατολικά και ασθενείς στον Σαρωνικό, ενώ η θερμοκρασία, με μικρή πτώση, θα κυμανθεί από 13 έως 22°C.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με κάποιες νεφώσεις και πιθανές ψιχάλες στις γύρω περιοχές. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς νοτιάδες, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20°C το μεσημέρι, από τους 10°C που θα είναι το πρωί.

Η φθινοπωρινή ανατροπή της Κυριακής (25/10)

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, το σκηνικό ανατρέπεται πλήρως και γίνεται καθαρά φθινοπωρινό. Η μέρα θα ξεκινήσει με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές ομίχλες σχεδόν σε όλη τη χώρα, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αλλαγή.

Από το πρωί, μια διαταραχή θα μας προσεγγίσει, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και γρήγορα στα δυτικά ηπειρωτικά, καλύπτοντας την περιοχή από την Ήπειρο έως τη Μεσσηνία.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, οι βροχές θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, με εξαίρεση τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Στο Αιγαίο οι συνθήκες θα είναι πιο ήπιες, με πιθανές ψιχάλες στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι έως 4 μποφόρ, με βορειοδυτικούς στο Ιόνιο και νότιους στα υπόλοιπα θαλάσσια τμήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki