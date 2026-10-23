Ραγδαία αλλαγή στον καιρό αναμένεται από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, καθώς βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, φέρνοντας μαζί της και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές.

Η έναρξη της κακοκαιρίας και η εξάπλωσή της

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά τμήματα της χώρας, φέρνοντας βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Γιώργου Εμμανουήλ. Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, με εξαίρεση κυρίως την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στη συνέχεια, οι βροχοπτώσεις θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας και περιοχές του κεντρικού και νότιου Αιγαίου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, ενώ στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα τοπικά έντονων φαινομένων.

Ο καιρός σε Αττική, κεντρική και νότια Ελλάδα

Από το μεσημέρι της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026, οι βροχές αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους και στην Αττική, συνοδευόμενες από πτώση της θερμοκρασίας. Ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται στην κεντρική και νότια Ελλάδα, δηλαδή από τη Θεσσαλία και νοτιότερα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα τη Δευτέρα. Η κακοκαιρία φαίνεται πως θα διατηρηθεί έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, με τις βροχοπτώσεις να συνεχίζονται σε περιοχές της χώρας. Η εξέλιξη των φαινομένων θα εξαρτηθεί από την πορεία του συστήματος τις επόμενες ημέρες.

Το σκηνικό του καιρού τις προηγούμενες ημέρες

Για την Παρασκευή, τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, ενώ σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσουν γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με αραιές νεφώσεις και χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα.

Το Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές, οι οποίες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν σε διάσπαρτες περιοχές.

Θερμοκρασίες, άνεμοι και υγρασία

Κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα, καθώς η έντασή τους θα φτάνει κατά τόπους τα 5 μποφόρ. Την ίδια ώρα, η αυξημένη υγρασία θα αποτελέσει το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας, με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Οι νοτιάδες μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες, συμβάλλοντας στη διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών.

Το Σάββατο, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, ενώ η υγρασία θα παραμείνει αυξημένη, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επερχόμενη αλλαγή του καιρού από την Κυριακή.

Με πληροφορίες από: Newsit