«Τσιμπάει» προς τα πάνω σήμερα η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Παρόλα αυτά, θα υπάρξουν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Πρόγνωση για τον καιρό

Οι πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Υπάρχει επίσης πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές, οι οποίες αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Η πορεία της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο σε όλη την επικράτεια. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά, στα νότια τμήματα, ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει έως και τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: news.gr