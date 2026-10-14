Η πρώτη πανελλαδική κακοκαιρία σε πλήρη εξέλιξη: Ραγδαίες βροχές, θύελλα έως 10 μποφόρ και αισθητή ψύχρα

Η πρώτη οργανωμένη και πανελλαδική κακοκαιρία του φθινοπώρου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές να παίρνουν έντονο και ραγδαίο χαρακτήρα. Η ψύχρα είναι ιδιαίτερα αισθητή, ενώ τα μπουφάν έχουν βγει για τα καλά από τις ντουλάπες. Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ παραμένει σε πλήρη ισχύ, με την Εύβοια να βρίσκεται σε «κόκκινο» συναγερμό και αρκετές περιοχές της χώρας σε «πορτοκαλί» επιφυλακή.

Η εξέλιξη των φαινομένων την Τετάρτη

Την Τετάρτη, αναμένεται η σταδιακή μετατόπιση των φαινομένων ανατολικότερα. Από νωρίς το πρωί, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κεντρική Στερεά. Σε αυτές τις περιοχές, τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ραγδαία και θα έχουν διάρκεια, με αυξημένα ύψη βροχής ιδίως στις Σποράδες, την Εύβοια και τη Χαλκιδική.

Νοτιότερα, ο καιρός θα διατηρηθεί επίσης βροχερός. Πρόσκαιρα φαινόμενα αναμένονται νωρίς το πρωί στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και τα νότια Επτάνησα. Περισσότερες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, κυρίως τις δυτικές και βόρειες, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Καθώς περνάει η μέρα, τα φαινόμενα σταδιακά θα υποχωρούν από τα δυτικά τμήματα της χώρας.

Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

Άστατος θα είναι ο καιρός στην Κρήτη, κυρίως στις περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου, καθώς και στα Δωδεκάνησα. Σε αυτές τις περιοχές, τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα έως το βράδυ, με αυξημένη την πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι κάτοικοι καλούνται σε προσοχή λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων.

Στον αντίποδα, στα Βόρεια Επτάνησα, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά, ο καιρός θα παρουσιάσει διαφορετική εικόνα. Εκεί, θα είναι συννεφιασμένος, με πιθανά ψιλόβροχα το πρωί, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας. Αυτές οι περιοχές θα επηρεαστούν λιγότερο από τα έντονα φαινόμενα της κακοκαιρίας.

Θυελλώδεις άνεμοι και αισθητή πτώση θερμοκρασίας

Στο πεδίο των ανέμων, επικρατούν παντού βοριάδες. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 8 μποφόρ, παρουσιάζοντας όμως γρήγορη εξασθένηση. Αντίθετα, στο Αιγαίο, στα ανατολικά ηπειρωτικά και στη Θράκη, θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με την έντασή τους να φτάνει τα 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως και τα 10 μποφόρ. Οι ριπές των ανέμων αναμένεται να αγγίξουν τα 90-100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ κατά τόπους ενδέχεται να είναι ακόμα ισχυρότερες, παρουσιάζοντας μικρή εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία βρίσκεται σε αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα, οι τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 19 και 21 βαθμών Κελσίου. Η αίσθηση του κρύου θα είναι πολύ πιο έντονη λόγω των ισχυρών βοριάδων που πνέουν.

Η κατάσταση στην Αττική

Στην Αττική, οι κάτοικοι θα ξυπνήσουν με συννεφιασμένο ουρανό και θα βρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με διαλείμματα. Νωρίς το πρωί, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρά, ειδικά στα βόρεια του νομού. Η προσοχή είναι απαραίτητη για τους μετακινούμενους, ιδίως κατά τις πρωινές ώρες.

Οι βοριάδες θα πνέουν πολύ ισχυροί στην Αττική, φτάνοντας έως και τα 6 με 8 μποφόρ στα ανατολικά τμήματα του νομού. Αυτοί οι ισχυροί άνεμοι θα συμβάλουν στην αισθητή ψύχρα και θα επηρεάσουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki