Κακοκαιρία: ισχυρές βροχές στην Αττική, πλημμύρες σε Πέραμα και Μάνδρα

Ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην Αττική, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε τμήματα του οδικού δικτύου και οδηγώντας την Τροχαία στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει οκτώ περιοχές της χώρας σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code». Στο πλαίσιο των μέτρων, σχολεία παραμένουν κλειστά σε ορισμένες περιοχές, ως αποτέλεσμα της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει την ευρύτερη περιοχή.

Επιδείνωση του καιρού και «Red Code»

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε σε αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, εκδίδοντας πλέον Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την αυξημένη προσοχή που απαιτείται λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων που επηρεάζουν τη χώρα, με τις προειδοποιήσεις να είναι πλέον πιο σοβαρές.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κακοκαιρίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε οκτώ περιοχές της Ελλάδας σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code». Η συγκεκριμένη ενέργεια υποδηλώνει την αυξημένη ετοιμότητα των αρχών και των εμπλεκόμενων φορέων για τη διαχείριση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες.

Πρόγνωση για την Αττική

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, για την περιοχή της Αττικής αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά προβλέπεται να εκδηλωθούν από αργά το απόγευμα της Τρίτης και να διαρκέσουν έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων.

Επιπλέον, η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπως αυτή δημοσιεύεται μέσω του meteo.gr, αναφέρει ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης. Υπάρχει πιθανότητα τα φαινόμενα να είναι τοπικά έντονα, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η ΕΜΥ διατηρεί πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, καθώς οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο επικινδυνότητας.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και πλημμυρικά φαινόμενα

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής. Στο κέντρο της Αθήνας, η βροχή συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις των πολιτών και δημιουργώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της Αττικής από το απόγευμα της Τρίτης. Στο Πέραμα, η σφοδρή βροχόπτωση οδήγησε σε συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού στο οδικό δίκτυο, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στις 19:15 στο Πέραμα καταγράφηκε καταρρακτώδης βροχή με ρυθμό 160 χιλιοστά ανά ώρα, γεγονός που υποδηλώνει την ακραία ένταση του φαινομένου.

Στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας, το συνολικό ύψος βροχής είχε φτάσει τα 56,6 χιλιοστά έως τις 19:00, αναδεικνύοντας την έκταση των πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στις εν λόγω περιοχές. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την ανάγκη για αυξημένη προσοχή από τους κατοίκους.

Εικόνες από την ένταση των φαινομένων

Η ένταση της βροχόπτωσης και οι επιπτώσεις της αποτυπώθηκαν και μέσα από εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, φωτογραφίες και βίντεο από τη Μάνδρα και τον Ασπρόπυργο έδειξαν το μέγεθος των προβλημάτων που δημιούργησε η κακοκαιρία στις περιοχές αυτές, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και τις μετακινήσεις να καθίστανται εξαιρετικά δύσκολες. Οι εικόνες αυτές αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Αττική.

Με πληροφορίες από: Enikos