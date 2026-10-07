Η σαρωτική αλλαγή του καιρού πλησιάζει, με βροχές από την Πέμπτη

Μία σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Πέμπτη, καθώς το καλοκαιρινό σκηνικό που επικρατεί σε πολλές περιοχές θα δώσει τη θέση του σε βροχές και καταιγίδες. Ενώ σήμερα, Τετάρτη, ο καιρός χαρακτηρίζεται από κρύο το πρωί και ζέστη το μεσημέρι, από αύριο τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, επεκτεινόμενα σταδιακά.

Ο καιρός σήμερα, Τετάρτη: Ηλιοφάνεια και θερμοκρασιακές αντιθέσεις

Για σήμερα, Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά καλός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι ψυχρές, ενώ το μεσημέρι η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά. Το σκηνικό αυτό, ωστόσο, δεν αναμένεται να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον στη μισή χώρα.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο έχουν εξασθενήσει, φτάνοντας το πολύ τα 5 μποφόρ, με περαιτέρω μείωση της έντασής τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Προς το βράδυ, υπάρχει πιθανότητα οι άνεμοι να στραφούν τοπικά σε νοτιάδες. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται καλοκαιρία με λίγες αραιές νεφώσεις.

Χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί, άνοδος το μεσημέρι

Οι θερμοκρασίες ξεκίνησαν από αρκετά χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως σε ημιορεινές περιοχές, καταγράφηκαν τοπικά τιμές λίγο κάτω από το μηδέν, υπογραμμίζοντας την αισθητή ψύχρα νωρίς το πρωί και τη νύχτα. Σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, οι ελάχιστες θερμοκρασίες βρίσκονται κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Αντιθέτως, το μεσημέρι η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντική άνοδο. Στα ηπειρωτικά, αναμένεται να φτάσει γενικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, τοπικά, μπορεί να αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Έναρξη της μεταβολής την Πέμπτη: Βροχές και καταιγίδες

Από την Πέμπτη, ο καιρός θα αρχίσει να αλλάζει, με τις βροχές να ξεκινούν από το Ιόνιο, όπου αναμένονται και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά θα εκδηλωθούν κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές και στα νησιά του Ιονίου. Σταδιακά, οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν και σε ηπειρωτικές περιοχές.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές που θα επηρεαστούν περιλαμβάνουν την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους σε όλη τη χώρα, φτάνοντας περίπου τα 5 μποφόρ, με τη μεγαλύτερη ένταση να παρατηρείται στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή κατά τη διάρκεια της Πέμπτης.

Το Σαββατοκύριακο φέρνει επέκταση των φαινομένων

Ανάλογη θα είναι η εικόνα του καιρού και την Παρασκευή, με τις βροχές να παραμένουν στη Δυτική Ελλάδα και τις καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στο Ιόνιο. Ωστόσο, από το Σάββατο, το βαρομετρικό σύστημα που φέρνει τις βροχές θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας έτσι περισσότερες περιοχές της χώρας.

Βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο. Τα εντονότερα φαινόμενα, πάντως, θα επιμείνουν στην περιοχή του Ιονίου. Η μεταβολή αυτή σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιρινού σκηνικού για πολλές περιοχές και την έναρξη ενός πιο φθινοπωρινού καιρού, τουλάχιστον όσον αφορά τις βροχοπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis