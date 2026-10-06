Αλλαγή σκηνικού στον καιρό: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από το τέλος της εβδομάδας

Οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται σημαντική διαταραχή με βροχές και έντονες καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Η αστάθεια αυτή θα διακόψει τις σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες που επικρατούν, φέρνοντας ξανά το φθινόπωρο.

Η πορεία του καιρού σύμφωνα με τους μετεωρολόγους

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, και ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, έχουν αναφερθεί στην πορεία του καιρού και στην επικείμενη αστάθεια. Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, το ίδιο καιρικό μοτίβο θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή.

Από την Παρασκευή και μετά, ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει τη χώρα μας από την περιοχή της Ιταλίας, θα αρχίσει να ασκεί την επίδρασή του. Η προσέγγιση θα γίνει από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με τους ανέμους να στραφούν σε νότιους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αστάθεια των καιρικών συνθηκών, αρχικά στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα.

Εξάπλωση φαινομένων το σαββατοκύριακο

Μέσα στο σαββατοκύριακο, οι βροχές αναμένεται να εξαπλωθούν και να επηρεάσουν τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Επομένως, όπως αναφέρει ο κ. Μαρουσάκης, το φθινόπωρο θα «χτυπήσει την πόρτα» ξανά μέσα στο σαββατοκύριακο.

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος τοποθετεί τη μεταβολή του καιρού από την Πέμπτη και έπειτα. Συγκεκριμένα, η στροφή των ανέμων σε νοτιοδυτικούς αναμένεται να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για την επιστροφή των βροχοπτώσεων. Οι πιθανότητες για βροχές αυξάνονται αρχικά στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν το Σάββατο και κεντρικές περιοχές της χώρας, καθώς και τη Μακεδονία. Ωστόσο, ο κ. Ζιακόπουλος σημειώνει πως η ένταση και η χωροχρονική κατανομή των βροχών θα ξεκαθαρίσουν μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς η προγνωστική εικόνα εξακολουθεί να παρουσιάζει στοιχεία αβεβαιότητας.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το βαρομετρικό χαμηλό που προκάλεσε ισχυρές βροχές τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη και δευτερευόντως στα Δωδεκάνησα, βρίσκεται ήδη στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αισθητή βελτίωση του καιρού σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Για το νέο εικοσιτετράωρο, την Τρίτη, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στη χώρα μας άνεμοι του βόρειου τομέα. Η έντασή τους θα φτάσει ως τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα σημειώσει άνοδο, με μέγιστες τιμές που θα κυμανθούν μεταξύ 25 και 27 βαθμών Κελσίου.

Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι σχετικά χαμηλές. Αυτό οφείλεται στη νυχτερινή ξαστεριά και την άπνοια που θα επικρατήσουν στις συγκεκριμένες περιοχές.

Την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αργότερα θα πυκνώσουν στη βορειοδυτική Ελλάδα. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν σημαντικά, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Με πληροφορίες από: dnews.gr