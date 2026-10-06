Η κακοκαιρία στην Κρήτη ενίσχυσε σημαντικά τα υδάτινα αποθέματα

Οι πρόσφατες σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κρήτη για τρεις ημέρες, ξεκινώντας από την 3η Οκτωβρίου, άφησαν ένα σημαντικό θετικό αποτύπωμα στα υδάτινα αποθέματα του νησιού. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η ενίσχυση των φραγμάτων και των λοιπών υδάτινων πόρων έχει βελτιώσει σημαντικά την εικόνα της επάρκειας νερού, προσφέροντας ανακούφιση για τα επόμενα χρόνια.

Εντυπωσιακή ενίσχυση στο φράγμα Αποσελέμη

Στο φράγμα Αποσελέμη, οι εισροές νερού κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριημέρου ξεπέρασαν τα 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αυτή η σημαντική ποσότητα οδήγησε σε αύξηση της συνολικής ποσότητας νερού στον ταμιευτήρα, η οποία έχει φτάσει πλέον περίπου στα 13,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρη Παπαδογιάννη, οι εν λόγω εισροές δημιουργούν προσδοκίες ακόμη και για υπερχείλιση του φράγματος μέσα στη φετινή χρονιά. Ο κ. Παπαδογιάννης εξήγησε επίσης ότι με την τρέχουσα ποσότητα νερού, εξασφαλίζεται επάρκεια για τις ανάγκες του νησιού μέχρι το έτος 2028.

Η κατάσταση στο φράγμα Ποταμών

Σημαντική ενίσχυση καταγράφεται και δυτικότερα, στο φράγμα Ποταμών, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Αμάρι του Ρεθύμνου. Εκεί, η αποθηκευμένη ποσότητα νερού έχει ήδη φτάσει στα 21 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η συνολική χωρητικότητα του φράγματος ανέρχεται στα 22,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Αυτό σημαίνει ότι και ο συγκεκριμένος ταμιευτήρας βρίσκεται πολύ κοντά στην υπερχείλιση, γεγονός που υπογραμμίζει την ευεργετική επίδραση των πρόσφατων βροχοπτώσεων στην υδροδότηση της περιοχής.

Άλλες υδάτινες πηγές και η λίμνη Κουρνά

Πέρα από τα μεγάλα φράγματα, η κακοκαιρία είχε θετικό αντίκτυπο και σε άλλες φυσικές υδάτινες πηγές της Κρήτης. Συγκεκριμένα, έχει ανέβει η στάθμη της λίμνης Κουρνά, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά υδάτινα σώματα του νησιού, ενισχύοντας τα αποθέματά της.

Επιπλέον, στα Χανιά, οι πηγές των Μεσκλών, οι οποίες αποτελούν ζωτικής σημασίας πηγή υδροδότησης για την περιοχή, έχουν αρχίσει ξανά να δίνουν νερό, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις. Αυτή η εξέλιξη συμβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση της υδατικής επάρκειας στην δυτική Κρήτη.

Ο οικισμός Σφεντύλι και οι συνέπειες των αυξημένων υδάτων

Παράλληλα με την ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων, η κακοκαιρία είχε και μια άλλη αξιοσημείωτη συνέπεια. Ο οικισμός Σφεντύλι, μετά τις τρεις ημέρες των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν το νησί από την 3η Οκτωβρίου, έχει «βυθιστεί».

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μια οπτική απόδειξη της μεγάλης ποσότητας νερού που συγκεντρώθηκε στην περιοχή, καθώς οι εισροές στο φράγμα Αποσελέμη ξεπέρασαν τα 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, επηρεάζοντας άμεσα τον συγκεκριμένο οικισμό.

Συνολική βελτίωση στην επάρκεια νερού

Σε γενικότερο πλαίσιο, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρης Παπαδογιάννης, υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση των φραγμάτων και των υπόλοιπων υδάτινων αποθεμάτων συνιστά το θετικό αποτύπωμα των έντονων βροχοπτώσεων.

Η σημαντική αυτή βελτίωση στην εικόνα της επάρκειας νερού στο νησί, όπως αναφέρθηκε, εξασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών για τα επόμενα χρόνια, με την επάρκεια να φτάνει έως το 2028 για το φράγμα Αποσελέμη.

Με πληροφορίες από: Reader