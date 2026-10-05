Το Οροπέδιο Λασιθίου έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, με τις εικόνες από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις να είναι αποκαρδιωτικές. Παραγωγοί και κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ανυπολόγιστη καταστροφή, καθώς ολόκληρος ο κάμπος έχει καλυφθεί από νερό και λάσπη. Δρόμοι και καλλιέργειες έχουν εξαφανιστεί κάτω από τεράστιους όγκους νερού, φέρνοντας στη μνήμη εικόνες από την καταστροφική κακοκαιρία «Daniel».

Η έκταση της καταστροφής στο Οροπέδιο

Οι εικόνες που καταγράφηκαν από drone του Orange Press Agency αποκαλύπτουν την πλήρη έκταση του πλημμυρισμένου τοπίου στο Οροπέδιο Λασιθίου. Ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη λάσπης, με το βάθος του νερού να ξεπερνά τα τρία μέτρα.

Αυτή η κατάσταση έχει εγκλωβίσει τα χωράφια για ημέρες, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στις καλλιέργειες και τις υποδομές της περιοχής. Οι κάτοικοι και οι παραγωγοί βλέπουν τους κόπους τους να αφανίζονται μέσα στο νερό.

Πλήγμα στις καλλιέργειες πατάτας

Στο επίκεντρο της καταστροφής βρίσκονται οι καλλιέργειες πατάτας, οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρότατο πλήγμα. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο τοπικός Αγροτικός Σύλλογος, περισσότερα από 5.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης έχουν καλυφθεί ολοσχερώς από τα νερά.

Οι απώλειες στην παραγωγή πατάτας υπολογίζονται σε πάνω από 20.000 τόνους, με χιλιάδες παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με την απόλυτη καταστροφή. Οι συνολικές ζημιές στην περιοχή εκτιμώνται σε εκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας ένα δυσμενές οικονομικό τοπίο για τους κατοίκους.

Συσκέψεις κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη

Σε μια προσπάθεια αποτίμησης των ζημιών και συντονισμού των επόμενων βημάτων, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης. Της σύσκεψης προήδρευσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Οι συσκέψεις του κυβερνητικού κλιμακίου με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων ολοκληρώθηκαν, με αντικείμενο την πρώτη αποτίμηση των εκτεταμένων καταστροφών από την έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή, καθώς και τον συντονισμό για τη στήριξη των πληγέντων.

Συμμετέχοντες στις συσκέψεις

Στη σύσκεψη συμμετείναν σημαντικά κυβερνητικά στελέχη. Μεταξύ αυτών ήταν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός.

Επίσης, παρόντες ήταν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης. Μαζί τους συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης.

Μέτρα στήριξης για τους πληγέντες

Σε συνέχεια των συσκέψεων, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής για αύριο, Τρίτη (6/10), στις 4 το απόγευμα. Στη συνεδρίαση αυτή αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη δέσμη μέτρων που θα αφορούν τους πληγέντες από την κακοκαιρία.

Μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται, είναι η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όσους επλήγησαν. Επιπλέον, θα ανακοινωθεί και η αναστολή των πλειστηριασμών, προσφέροντας μια πρώτη ανακούφιση στους κατοίκους και τους παραγωγούς του Οροπεδίου Λασιθίου και της ευρύτερης περιοχής.

Με πληροφορίες από: Reader