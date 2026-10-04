Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου για τον καιρό: Μικρό διάλειμμα πριν από νέο γύρο βροχών

Σταδιακή βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός μέσα στις επόμενες ώρες, αφήνοντας πίσω την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη, οι καιρικές συνθήκες θα είναι αισθητά καλύτερες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παρόλα αυτά, η θετική αυτή εικόνα δεν φαίνεται να κρατήσει αρκετά, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, ο καιρός θα χαλάσει εκ νέου μέσα στην εβδομάδα.

Βελτίωση του καιρού στις αρχές της εβδομάδας

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η Δευτέρα θα κυλήσει με αισθητά βελτιωμένες καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Τα φαινόμενα που χαρακτήρισαν τις προηγούμενες ημέρες θα έχουν υποχωρήσει, αφήνοντας ένα πιο ήπιο σκηνικό. Ωστόσο, λίγα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν αρχικά σε περιοχές της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, με την τάση να περιορίζονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Την Τρίτη, η βελτίωση του καιρού θα είναι ακόμη πιο γενικευμένη, καθώς τα περισσότερα τμήματα της χώρας δεν θα παρουσιάζουν αξιόλογα φαινόμενα. Μόνο στο Καστελόριζο ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, οι οποίες αναμένεται να περιοριστούν έως το πρωί. Αυτή η ευνοϊκή εξέλιξη σηματοδοτεί ένα μικρό διάλειμμα από την αστάθεια των προηγούμενων ημερών.

Νέα μεταβολή από τα δυτικά

Οι καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο, δεν θα κρατήσουν για πολλές ημέρες. Από το βράδυ της Τετάρτης, αναμένεται μια νέα μεταβολή του καιρού, η οποία θα ξεκινήσει να επηρεάζει τη χώρα από τα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου γύρου αστάθειας.

Οι πρώτες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους στη δυτική Ελλάδα, ενώ την Πέμπτη τα φαινόμενα αναμένεται να ενισχυθούν και να επεκταθούν. Η νέα αυτή επιδείνωση του καιρού θα επηρεάσει σταδιακά περισσότερες περιοχές, φέρνοντας μαζί της αυξημένη πιθανότητα για βροχοπτώσεις.

Επιπτώσεις από σύστημα της κεντρικής Ευρώπης

Το σύστημα που θα επηρεάζει την κεντρική Ευρώπη αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας και την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, κατά το διάστημα 9 με 10 Οκτωβρίου, ενδέχεται να επηρεάσει πρόσκαιρα και άλλες περιοχές της χώρας, φέρνοντας κατά τόπους πιο έντονες βροχές. Αυτό το φαινόμενο υπογραμμίζει τη σύνδεση των καιρικών συστημάτων σε ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο.

Η νέα αυτή μεταβολή, πάντως, δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται να έρθει σχετικά γρήγορα, ακολουθώντας μια πορεία από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Αυτό σημαίνει ότι οι έντονες βροχές, όπου εκδηλωθούν, θα είναι παροδικές.

Αλλαγές σε ανέμους και υγρασία

Παράλληλα με τις βροχοπτώσεις, θα υπάρξουν αλλαγές και όσον αφορά τους ανέμους. Τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα έχουν εξασθενήσει αισθητά, δημιουργώντας πιο ήπιες θαλάσσιες συνθήκες. Στη δυτική Ελλάδα, με την έλευση των βροχών, οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, επηρεάζοντας την αίσθηση του καιρού.

Επιπλέον, αναμένεται αύξηση της υγρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την πιθανότητα εμφάνισης πρωινών ομιχλών, κυρίως σε κεντρικές και βόρειες περιοχές. Οι ομίχλες αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν την ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει εκ νέου άνοδο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, παρά τις βροχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τοπικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας θα προσδώσει έναν πιο φθινοπωρινό, αλλά ήπιο χαρακτήρα στον καιρό, πριν από την πιθανή εκ νέου βελτίωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki