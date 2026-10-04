Συγκλονιστικός απολογισμός στην Κρήτη: Ύψη βροχής που ξυπνούν μνήμες Daniel, αλλά η σταδιακή αποκλιμάκωση φέρνει ξανά τον ήλιο!

Η Κρήτη βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές πλημμύρες έπειτα από ένα ολόκληρο 24ωρο ασταμάτητων βροχοπτώσεων, με τις εικόνες που καταφθάνουν από τη Μεγαλόνησο να είναι συγκλονιστικές. Το νερό κατέβαινε ορμητικό, φτάνοντας σε σημείο να μην έχει πλέον πού να πάει. Μέχρι και αυτές τις ώρες, οι βουνοκορφές της Κρήτης εξακολουθούν να βάλλονται από βροχοπτώσεις, δημιουργώντας ανησυχία για το πόσο νερό θα κατεβάσουν οι πλαγιές και πόσο καιρό θα χρειαστεί για να ανακάμψει η Βόρεια Κρήτη.

Απολογισμός βροχοπτώσεων και μνήμες Daniel

Ο απολογισμός των βροχοπτώσεων στην Κρήτη ξυπνά μνήμες από τον Σεπτέμβριο του 2023 και την κακοκαιρία Daniel. Στα ορεινά των Χανίων, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς έπεσαν 860 τόνοι νερού ανά στρέμμα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε ένα μέτρο νερού.

Ανάλογα ακραία φαινόμενα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές του νησιού. Ο Ψηλορείτης δέχθηκε 770 τόνους νερού ανά στρέμμα, ενώ το Λασίθι είδε επίσης μισό μέτρο βροχής. Αυτές οι ποσότητες είναι ενδεικτικές της σφοδρότητας της κακοκαιρίας, καθώς αντιστοιχούν στις βροχοπτώσεις ενός ολόκληρου έτους για τις συγκεκριμένες περιοχές.

Η σταδιακή αποκλιμάκωση της κακοκαιρίας

Μετά από ένα δύσκολο διάστημα, υπάρχει επιτέλους η δυνατότητα να αναφερθεί η σταδιακή εξασθένηση των ανέμων, η οποία φέρνει μαζί της την πολυπόθητη αποκλιμάκωση της κακοκαιρίας. Ο ήλιος αναμένεται να κυριαρχήσει εκ νέου, σηματοδοτώντας το τέλος των έντονων φαινομένων.

Τα δύσκολα πέρασαν από άποψη ραγδαιότητας, καθώς οι βοριάδες υποχωρούν και η ψυχρή λίμνη απομακρύνεται. Αυτό κλείνει έναν πολύμερο και καταστροφικό κύκλο που θα παραμείνει ανεξίτηλα χαραγμένος στη μνήμη των κατοίκων της Κρήτης.

Βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα

Κοιτώντας αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού για τη Δευτέρα, ο χάρτης δείχνει ότι θα κυριαρχεί ο ήλιος σε πολλές περιοχές. Με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η μέρα και με ξαστεριά θα κυλήσει η νύχτα, τόσο στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά όσο και στα Επτάνησα και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Νοτιότερα, ο ήλιος θα παραμείνει σε γενική κυριαρχία. Για πρώτη φορά μετά από πολλές ημέρες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τα Κύθηρα και τα νησιά του Αιγαίου ο ουρανός δεν θα είναι συννεφιασμένος και δεν θα εκδηλωθούν βροχές. Θα υπάρξουν μόνο ελάχιστες αραιές νεφώσεις στις δυτικές Κυκλάδες.

Τελευταίες βροχές και οι άνεμοι

Με την υποχώρηση των βοριάδων, ολοκληρώνεται αυτή η ιστορία της καταστροφικής κακοκαιρίας για την πολύπαθη Κρήτη. Η Δευτέρα θα είναι μια μέρα με κάποιες τελευταίες βροχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν την ένταση των προηγούμενων ημερών. Ωστόσο, κάθε επιπλέον σταγόνα πλέον επιβαρύνει σημαντικά την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση.

Παράλληλα, κάποιες τελευταίες βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα και το απομακρυσμένο Καστελόριζο. Στο πεδίο των ανέμων, οι βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο, αλλά εξασθενημένοι κατά 2 μποφόρ, φτάνοντας τα 5 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, η κατάσταση διατηρείται σταθερή, με τους ανέμους να πνέουν μέτρια.

Με πληροφορίες από: Topontiki