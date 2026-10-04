Η Κρήτη μετρά τις πληγές της μετά από τρεις και πλέον ημέρες ισχυρής κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, αγροτικές καλλιέργειες και δίκτυα. Για την αντιμετώπιση των συνεπειών και την αποτίμηση του μεγέθους της θεομηνίας, κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στο νησί το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου 2026. Παράλληλα, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε περιοχές του Μυλοποτάμου, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που εξακολουθούν να καταγράφονται.

Η κυβερνητική αποστολή για την καταγραφή των ζημιών

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στην Κρήτη, ακολουθώντας την προαναγγελία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Σκοπός της αποστολής είναι η αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία και ο συντονισμός των απαραίτητων ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Η αποστολή περιλαμβάνει αρχικά σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης, με τη συμμετοχή συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου θα εξεταστεί η διαμορφωθείσα κατάσταση και θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

Στη συνέχεια, τα μέλη του κλιμακίου θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα, θα επισκεφθούν τον Μυλοπόταμο, την Ιεράπετρα και το Οροπέδιο Λασιθίου, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκών που έχουν προκύψει. Στην κυβερνητική αποστολή συμμετέχουν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης.

Εικόνες βιβλικής καταστροφής και ανυπολόγιστες ζημιές

Οι εικόνες που έρχονται στο φως από τις πληγείσες περιοχές της Κρήτης σκιαγραφούν το μέγεθος της καταστροφής, χαρακτηριζόμενες ως «βιβλικές». Οι κάτοικοι του νησιού βρίσκονται αντιμέτωποι με ανυπολόγιστες ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες, υποδομές και δίκτυα, έπειτα από την επέλαση της σφοδρής κακοκαιρίας. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, παρασύροντας οχήματα και καθιστώντας την πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη σε πολλές περιοχές.

Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ ολόκληρες περιοχές καλύφθηκαν από λάσπη, αφήνοντας πίσω τους ένα τοπίο «βουτηγμένο» στη λάσπη. Οι περιοχές που έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές είναι ο Μυλοπόταμος, η Ιεράπετρα και το Οροπέδιο Λασιθίου, όπου η καταστροφική επέλαση της κακοκαιρίας ήταν ιδιαίτερα έντονη. Τα συνεργεία των Δήμων και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας επιχειρούν συνεχώς για να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στους δρόμους και να καταγράψουν το σύνολο των ζημιών.

Κλειστά σχολεία στον Μυλοπόταμο λόγω προβλημάτων

Λόγω των σοβαρών προβλημάτων που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί, στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά. Η αναστολή λειτουργίας θα ισχύσει για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου, Γιώργο Κλάδο, καθώς οι δυσχέρειες στην πρόσβαση σε οικισμούς και σχολικές μονάδες, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στα δίκτυα υδροδότησης, δεν επιτρέπουν την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων. Ο δήμος Μυλοποτάμου επισημαίνει ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, αλλά και η εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής. Αντίθετα, στη δημοτική ενότητα Γεροποτάμου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ οι υπηρεσίες του δήμου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Επιχειρήσεις διάσωσης και αυξημένη ετοιμότητα των αρχών

Το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να αντιμετωπίσει πλήθος περιστατικών κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, λαμβάνοντας συνολικά 485 κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης. Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν σε 96 αντλήσεις νερών από πλημμυρισμένα σημεία και πραγματοποίησαν 7 κοπές δέντρων που είχαν πέσει. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 101 άτομα, τα οποία είχαν εγκλωβιστεί ή χρειάζονταν βοήθεια λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν ισχυρές σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ όλοι οι συναρμόδιοι φορείς εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων. Οι υπηρεσίες του δήμου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την ομαλοποίηση της κατάστασης, ενώ αναμένεται νέα ενημέρωση για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit