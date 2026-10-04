Σοβαρά προβλήματα στην Κρήτη από την κακοκαιρία: «90 χρόνια, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα»

Η Κρήτη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Παρόλο που τα έντονα φαινόμενα μπορεί να υποχωρούν, έχουν αφήσει πίσω τους μια εικόνα εκτεταμένης καταστροφής σε διάφορες περιοχές. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι επιπτώσεις σε οικισμούς, με το οδικό δίκτυο να έχει υποστεί σημαντικές ζημιές και τους κατοίκους να εκφράζουν την απελπισία τους για την πρωτοφανή κατάσταση.

Εκτεταμένες καταστροφές και αποκλεισμοί

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα σε πολλά σημεία της Κρήτης. Τα Ανώγεια έχουν πλημμυρίσει, ενώ οι δρόμοι στα Ζωνιανά έχουν μετατραπεί σε απροσπέλαστες διαδρομές, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση και την μετακίνηση. Πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρά ζητήματα με την παροχή βασικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, ορισμένοι οικισμοί παραμένουν χωρίς νερό ή/και ρεύμα, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση για τους κατοίκους. Στο Οροπέδιο Λασιθίου, οι εικόνες που άφησε πίσω της η κακοκαιρία περιγράφονται ως βιβλικής καταστροφής, καθώς η περιοχή κυριολεκτικά «βούλιαξε» από τους τεράστιους όγκους νερού που έπεσαν.

Πρωτοφανείς όγκοι βροχής

Τα μετεωρολογικά δεδομένα καταδεικνύουν την ακραία ένταση των φαινομένων. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού. Αυτοί οι όγκοι νερού συνέβαλαν σημαντικά στην πρόκληση των εκτεταμένων πλημμυρών και των καταστροφών που παρατηρούνται.

Ειδικότερα, στο Ξυλόσκαλο Χανίων, το ύψος βροχής έφτασε τα 420 χιλιοστά. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε 420 τόνους νερού ανά στρέμμα, γεγονός που υπογραμμίζει την πρωτοφανή ποσότητα υδάτων που δέχτηκε η περιοχή, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις συνήθεις τιμές και οδηγώντας σε ακραίες συνθήκες.

Η απελπισία των κατοίκων στα Ζωνιανά

Οι κάτοικοι των Ζωνιανών περιγράφουν την κατάσταση ως πρωτοφανή, αδυνατώντας να θυμηθούν παρόμοια γεγονότα στο παρελθόν. Μία 90χρονη γυναίκα, μιλώντας στο Orange Press Agency, εξέφρασε την έκπληξη και την απελπισία της για την πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία. «Αυτό το πράγμα, παιδί μου, δεν έχει ξαναγίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας να απομακρύνει τα νερά από το σπίτι της με μία σκούπα.

Η ίδια κάτοικος, με την πείρα των 90 χρόνων της, τόνισε την ανεπανάληπτη φύση του φαινομένου. «Αυτό το πράγμα, εγώ στα χρόνια που είμαι, 90 χρονών, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά μας συμβαίνει», ανέφερε, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της καταστροφής και την έκταση της έκπληξης που προκάλεσε στους ντόπιους.

Αδυναμία αντίδρασης και φόβος για το μέλλον

Η 90χρονη γυναίκα, περιγράφοντας τις δύσκολες ώρες που έζησαν, μίλησε για την αδυναμία των κατοίκων να αντιδράσουν απέναντι στην ένταση των φαινομένων. «Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε οι νέοι, ούτε οι γέροι», σημείωσε, αναδεικνύοντας την αίσθηση αβοηθησίας που επικράτησε, ανεξάρτητα από την ηλικία.

Η απελπισία ήταν διάχυτη, καθώς κανείς δεν περίμενε μια τέτοια εξέλιξη. «Δεν περίμενα αυτό το πράγμα να μας συμβεί», είπε η κάτοικος, προσθέτοντας: «Ήρθαμε σε απελπισία. Θα χαθούμε, λέω. Ο Θεός να βοηθάει τη νεολαία». Οι δηλώσεις της αντικατοπτρίζουν το μέγεθος του σοκ και της αγωνίας που βιώνουν οι πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη.

Με πληροφορίες από: Reader