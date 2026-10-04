Η Κρήτη συνεχίζει να δοκιμάζεται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα από την επέλαση της κακοκαιρίας, με τις πλημμύρες, τις κατολισθήσεις και τις ανυπολόγιστες ζημιές να συνθέτουν μια εφιαλτική εικόνα. Ιδιαίτερα η περιοχή της Ιεράπετρας βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των προβλημάτων, έχοντας πληγεί και το περασμένο καλοκαίρι από καταστροφικές πυρκαγιές. Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρές βλάβες, ενώ οι κάτοικοι εκφράζουν την απόγνωσή τους για την κατάσταση που επικρατεί.

Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας έχει αφήσει πίσω της εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικίες σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης. Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, καθιστώντας δύσκολη την καθημερινότητα των κατοίκων. Το οδικό δίκτυο έχει πληγεί σημαντικά, με πολλά σημεία να είναι απροσπέλαστα ή να παρουσιάζουν κινδύνους.

Η απόγνωση είναι διάχυτη μεταξύ των πληγέντων. Ένας ιδιοκτήτης σπιτιού στα Ζωνιανά, στο δήμο Μηλοποτάμου, περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ καταστράφηκα, διέλυσαν όλα». Το σπίτι του δέχθηκε την εισβολή ορμητικών νερών για τρίτη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, αναδεικνύοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Δοκιμασία στην Ιεράπετρα και τα Ζωνιανά

Στο χωριό Ζωνιανά, τεράστιες ποσότητες νερού κατέβηκαν με ορμή, μετατρέποντας τους δρόμους σε χειμάρρους. Λάσπη και φερτά υλικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές τόσο σε περιουσίες όσο και σε υποδομές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή εντοπίστηκε στον ποταμό, τα τοιχώματα του οποίου έχουν διαρραγεί σε πολλά σημεία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την προσθήκη περισσότερων μηχανημάτων, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού. Η Ιεράπετρα, όπως αναφέρθηκε, δοκιμάζεται για ακόμη μια φορά, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή το περασμένο καλοκαίρι, προσθέτοντας νέα προβλήματα σε μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση.

Επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος

Από την έναρξη της κακοκαιρίας και των ισχυρών βροχοπτώσεων, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Κρήτης έχει λάβει συνολικά 485 κλήσεις για βοήθεια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι από την 01η Οκτωβρίου 2026 έως και το μεσημέρι της σημερινής ημέρας, έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες σε 204 περιπτώσεις, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πολιτών.

Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν 96 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα σημεία, 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία για την προστασία τους, καθώς και 7 κοπές δέντρων που είχαν πέσει ή απειλούσαν να πέσουν, προκαλώντας κινδύνους.

Απομακρύνσεις ατόμων και νέες καθιζήσεις

Πιο πρόσφατα, πραγματοποιήθηκαν απομακρύνσεις ατόμων στην Ιεράπετρα. Συγκεκριμένα, 47 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι Ιεράπετρας. Οι απομακρύνσεις έγιναν λόγω συσσώρευσης υδάτων, και όλοι οι άνθρωποι είναι καλά στην υγεία τους.

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες. Επεσήμανε πως μέχρι και πριν από λίγη ώρα, στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας έβρεχε και πάλι καταρρακτωδώς. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν και νέες καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο, επιδεινώνοντας περαιτέρω την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki