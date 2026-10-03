Η Κρήτη παραμένει στη δίνη της κακοκαιρίας, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν το νησί έχουν αφήσει πίσω τους σημαντικές καταστροφές. Στον Μυλοπόταμο, μέσα σε διάστημα 48 ωρών, καταγράφηκε ποσότητα νερού ίση με αυτή ενός ολόκληρου έτους, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Αυτοκίνητα κόλλησαν στη λάσπη, ενώ δεκάδες απεγκλωβισμοί έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Εκτεταμένες ζημιές και απεγκλωβισμοί στον Μυλοπόταμο

Στην περιοχή του Μυλοποτάμου, οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας είναι ιδιαίτερα αισθητές. Εκτός από τις μεγάλες ποσότητες βροχής, τα Ζωνιανά δέχτηκαν τεράστιες ποσότητες νερού που κατέβηκαν με ορμή, μετατρέποντας τους δρόμους σε χειμάρρους. Λάσπη και φερτά υλικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές των κατοίκων.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή των Ζωνιανών εντοπίζεται στον ποταμό, τα τοιχώματα του οποίου έχουν διαρραγεί σε πολλά σημεία, επιδεινώνοντας την κατάσταση. Οι κάτοικοι είχαν ενημερωθεί από το μεσημέρι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πολλοί έχουν πλέον απομακρυνθεί από την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Προβλήματα υδροδότησης σε Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια

Τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια, οικισμοί που ανήκουν στον Δήμο Μυλοποτάμου, έχουν μείνει χωρίς υδροδότηση. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με επείγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου (ΔΕΥΑΜ), οι ζημιές αυτές συνδέονται άμεσα με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου. Αυτό το γεγονός δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των βλαβών.

Δυσχέρεια στην αποκατάσταση των βλαβών

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου βρίσκονται επί ποδός και καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης. Ωστόσο, μια βασική προϋπόθεση για την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών είναι η εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης στα σημεία του δικτύου που έχουν υποστεί ζημιές.

Λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα επανέλθει η υδροδότηση στους τρεις οικισμούς. Η κατάρρευση του δρόμου στη Μονή Δισκουρίου αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, καθιστώντας τις προσπάθειες των συνεργείων ιδιαίτερα δύσκολες.

Έκκληση για περιορισμένη κατανάλωση νερού

Η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των Ζωνιανών, της Κράνας και των Λιβαδίων να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη φειδώ τα αποθέματα νερού που ενδεχομένως διαθέτουν. Ζητείται ο περιορισμός της κατανάλωσης στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, προκειμένου να διατηρηθούν τα διαθέσιμα αποθέματα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, η ΔΕΥΑΜ ζητεί από τους πολίτες να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις τόσο της Δημοτικής Επιχείρησης όσο και του Δήμου Μυλοποτάμου. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των εργασιών αποκατάστασης και την επαναφορά της παροχής νερού στους πληγέντες οικισμούς.

Άλλες περιοχές που επλήγησαν

Η κακοκαιρία δεν περιορίστηκε μόνο στον Μυλοπόταμο, αλλά έπληξε και άλλες περιοχές της Κρήτης. Στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, άγρια κύματα χτυπούν τις ακτές, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό θέαμα.

Επιπλέον, στην Ιεράπετρα και τη Σητεία, το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις και απομονώνοντας περιοχές. Οι εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και δρόμους αποτελούν ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί μετά το πέρασμα των έντονων καιρικών φαινομένων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki