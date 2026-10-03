Συνεχίζεται η κακοκαιρία στην Κρήτη: Στα 318 χιλιοστά έφτασε το ύψος της βροχής, ήχησε το 112 στον Μυλοπόταμο

Η κακοκαιρία εξακολουθεί να επηρεάζει την Κρήτη, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα σε διάφορες περιοχές του νησιού. Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και των δήμων, καθώς και η Πυροσβεστική, παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση, επιχειρώντας για την αντιμετώπιση των ζημιών και την αποκατάσταση της ομαλότητας. Η επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε, εξετάζοντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, δήλωσε ότι τα συνεργεία εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση μικρών κατολισθήσεων και την απομάκρυνση φερτών υλικών από διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου. Τόνισε πως η κατάσταση παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, με συνεχή παρακολούθηση της στάθμης των υδάτων στα ρέματα και τους ποταμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Ο κ. Συριγωνάκης απηύθυνε εκ νέου έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς το φαινόμενο της κακοκαιρίας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η συνεργασία των κατοίκων με τις αρμόδιες υπηρεσίες κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων.

Εκτεταμένες ζημιές σε οδικά δίκτυα και υποδομές

Στον δήμο Βιάννου, ο δήμαρχος Παύλος Μπαριτάκης ανέφερε ότι καταγράφονται σοβαρά προβλήματα και ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Παράλληλα, παρακολουθείται στενά η στάθμη του νερού στον ποταμό Αναποδάρη. Ο κ. Μπαριτάκης σημείωσε ότι, σε περίπτωση περαιτέρω αύξησης της στάθμης, θα ληφθεί απόφαση για το κλείσιμο της γέφυρας στη Δέρματο.

Στον δήμο Μινώα Πεδιάδος, η κατάσταση φαίνεται να ομαλοποιείται, παρόλο που οι βροχοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα ισχυρές κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Ο δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου πληροφόρησε ότι έκλεισαν έξι επαρχιακοί δρόμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίοι ωστόσο δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία το πρωί. Τα προβλήματα στον δήμο εντοπίζονται κυρίως στο αγροτικό δίκτυο, με καταρρεύσεις πρανών και ζημιές σε τρία γεφύρια.

Προβλήματα σε Μαλεβίζι και Χερσόνησο

Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, δήλωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος των καταστροφών αφορά στην αγροτική οδοποιία. Τα συνεργεία του δήμου συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις για την αποκατάσταση των κατολισθήσεων που έχουν καταγραφεί σχεδόν σε όλο το οδικό δίκτυο που οδηγεί προς τα χωριά του Ορεινού Μαλεβιζίου.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, έκανε λόγο για ζημιές στην οδοποιία, στα δίκτυα ύδρευσης, σε τοιχία αντιστήριξης, αλλά και για διάβρωση των ακτών. Ο κ. Δοξαστάκης ενημέρωσε επίσης ότι έχει ήδη συσταθεί επιτροπή με σκοπό την καταγραφή του συνόλου των ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στην περιοχή.

Υψηλά ύψη βροχής και μήνυμα από το 112

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έπληξαν την Κρήτη από χθες έως και τις πρωινές ώρες σήμερα, είχαν ως αποτέλεσμα την καταγραφή μεγάλων υψών βροχής στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 318 χιλιοστά.

Για την καλύτερη κατανόηση του μεγέθους, επισημαίνεται ότι 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας, ή ισοδύναμα σε 1 τόνο νερού ανά στρέμμα έκτασης. Παράλληλα, εστάλη ένα νέο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του δήμου Μυλοποτάμου, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που συνεχίζεται στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: News.gr