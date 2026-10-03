Κακοκαιρία στην Κρήτη: «Κρανίου τόπος» τα Ζωνιανά, δρόμοι ορμητικοί χείμαρροι – εικόνες της θεομηνίας από ψηλά

Η Κρήτη βρίσκεται για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχές να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού. Ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, η εικόνα είναι αποκαλυπτική, καθώς οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους, πνιγμένους στη λάσπη και τα φερτά υλικά. Συγκλονιστικά πλάνα από drone δείχνουν το μέγεθος των ζημιών που άφησε πίσω της η θεομηνία, μετά από ένα εφιαλτικό τριήμερο. Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας στα Ζωνιανά

Τα Ζωνιανά έχουν δεχθεί ένα από τα ισχυρότερα χτυπήματα από την κακοκαιρία που σφυροκοπά την Κρήτη. Οι εικόνες που καταγράφονται από το χωριό είναι πρωτόγνωρες και συγκλονιστικές, αποκαλύπτοντας το μέγεθος του πλήγματος που έχει υποστεί ο οικισμός μέσα σε ένα εφιαλτικό τριήμερο συνεχών βροχοπτώσεων.

Οι δρόμοι του χωριού έχουν πνιγεί στη λάσπη, ενώ μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών έχουν συσσωρευτεί σε πολλά σημεία, αλλάζοντας την όψη της περιοχής. Τα πλάνα που κατέγραψε από ψηλά το drone της ΚΡΗΤΗ TV δείχνουν ένα χωριό βυθισμένο στις λάσπες, με τα σημάδια των ακραίων φαινομένων να είναι εμφανή σε ολόκληρη την έκταση της κοινότητας.

Δρόμοι που μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους

Ο κεντρικός δρόμος των Ζωνιανών έχει μετατραπεί σε ένα ορμητικό ποτάμι από νερό και λάσπη, με την ροή του να είναι ιδιαίτερα έντονη. Αυτός ο χείμαρρος πέρασε μέσα από τον οικισμό, μεταφέροντας μαζί του μεγάλες ποσότητες νερού, πέτρες, λάσπη και άλλα φερτά υλικά, δημιουργώντας ένα τοπίο καταστροφής.

Σε αρκετά σημεία, οι δρόμοι θυμίζουν πλέον χειμάρρους, καθώς τα ορμητικά νερά έχουν αλλάξει δραματικά την εικόνα του οδικού δικτύου. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση και τις μετακινήσεις των κατοίκων και των συνεργείων.

Εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες

Οι ζημιές σε υποδομές και περιουσίες είναι μεγάλες, όπως αποτυπώνεται καθαρά τόσο από το έδαφος όσο και από τις εναέριες λήψεις. Η έκταση του πλήγματος στον οικισμό γίνεται ακόμη πιο αντιληπτή από ψηλά, όπου τα νερά έχουν «χαράξει» το χωριό και έχουν καλύψει δρόμους με λάσπη, αφήνοντας πίσω τους ένα σκηνικό που θυμίζει «κρανίου τόπο».

Μηχανήματα έργου επιχειρούν αδιάκοπα μέσα στα νερά και τις λάσπες, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο άνοιγμα των δρόμων, την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της βατότητας, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η αγωνία των κατοίκων και οι προειδοποιήσεις

Οι κάτοικοι των Ζωνιανών παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της κακοκαιρίας, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν ήδη πέσει στην περιοχή έχουν επιβαρύνει σημαντικά το έδαφος. Η μάχη με τις λάσπες και τα νερά συνεχίζεται, με τα συνεργεία και τους κατοίκους να δίνουν τον δικό τους αγώνα για να αντιμετωπίσουν τις πρωτοφανείς συνέπειες.

Η Κρήτη, συνολικά, βρίσκεται για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο αντιμέτωπη με την κακοκαιρία, με ισχυρές βροχές να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού. Τα αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 υπενθυμίζουν την ανάγκη περιορισμού των μετακινήσεων για την ασφάλεια των πολιτών, καθώς η κατάσταση παραμένει δύσκολη.

Με πληροφορίες από: Newsit