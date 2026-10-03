Η Κρήτη πλήττεται για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο από σφοδρή κακοκαιρία, η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα και σοβαρές ζημιές σε υποδομές και περιουσίες σε διάφορες περιοχές του νησιού. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, τον Μυλοπόταμο και το Αμάρι, όπου δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών έχουν συσσωρευτεί. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, ενώ αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Η εικόνα στα Ζωνιανά μετά τη θεομηνία

Συγκλονιστικά πλάνα από drone αποκαλύπτουν το μέγεθος του πλήγματος που έχει δεχθεί το χωριό Ζωνιανά, το οποίο έχει βυθιστεί στις λάσπες μετά από ένα εφιαλτικό τριήμερο. Ο κεντρικός δρόμος των Ζωνιανών έχει μετατραπεί σε ένα ορμητικό ποτάμι από νερό και λάσπη, καθώς ο χείμαρρος πέρασε μέσα από τον οικισμό, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες νερού, πετρών, λάσπης και άλλων φερτών υλικών.

Σε αρκετά σημεία οι δρόμοι θυμίζουν χειμάρρους, με τα ορμητικά νερά να έχουν αλλάξει την εικόνα του οδικού δικτύου. Οι ζημιές σε υποδομές και περιουσίες είναι μεγάλες, ενώ οι συνεχείς βροχοπτώσεις κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση. Οι εικόνες από ψηλά αποτυπώνουν τα Ζωνιανά μετά από τρεις πολύ δύσκολες ημέρες, με τα σημάδια των ακραίων φαινομένων να είναι εμφανή σε ολόκληρη την περιοχή.

Προβλήματα σε Μυλοπόταμο και Αμάρι

Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Στον ορεινό Μυλοπόταμο, συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν οι μεγάλες ποσότητες νερού. Δρόμοι έχουν καταστραφεί ή μετατραπεί σε χειμάρρους, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και στο Αμάρι, όπου επίσης έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές.

Στον Δήμο Αμαρίου, τα διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης έχουν προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά να δυσχεραίνουν ή να καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στις Δημοτικές Κοινότητες Φουρφουρά, Πλατανίων και Βισταγής, όπου δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στις δημοτικές οδούς Βισταγή – Πλατάνια – Φουρφουρά και Αφρατές – Πλατάνια, ενώ κλειστή παραμένει και η επαρχιακή οδός στο ύψος του Γυμνασίου – Λυκείου Φουρφουρά.

Επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομή του στρατού

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να συνδράμει σε 110 περιστατικά σε ολόκληρο το νησί μέσα σε ένα 24ωρο, πολλά από τα οποία αφορούσαν εγκλωβισμένους οδηγούς και επιβάτες οχημάτων. Συνολικά, 23 απεγκλωβισμοί έχουν πραγματοποιηθεί. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ζητήθηκε και η συνδρομή του στρατού, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις με επιπλέον μηχανήματα. Η ανταπόκριση ήταν άμεση τόσο για τον Άνω Μυλοπόταμο όσο και για το Αμάρι.

Μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Αμαρίου και του στρατού επιχειρούν συνεχώς μέσα στα νερά και τις λάσπες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Στόχος είναι να ανοίξουν δρόμοι, να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά και να αποκατασταθεί, όπου αυτό είναι δυνατό και ασφαλές, η οδική κυκλοφορία. Οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της κακοκαιρίας, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού έχουν επιβαρύνει σημαντικά το έδαφος.

Μετεωρολογικά δεδομένα και μηνύματα του 112

Τα μετεωρολογικά δεδομένα αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων. Στο Ξυλόσκαλο Χανίων, το ύψος βροχής έφτασε τα 318 χιλιοστά, καταγραφόμενο από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026, μέχρι τις 10:20. Επιπλέον, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου καταγράφηκαν περίπου 22.000 κεραυνοί στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα.

Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 εκδόθηκαν για περιορισμό των μετακινήσεων των κατοίκων. Ένα τέτοιο μήνυμα εκδόθηκε στις 14:27 του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου για την ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Δηλώσεις και συστάσεις των αρχών

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, δήλωσε ότι τις τελευταίες ώρες τα καιρικά φαινόμενα είναι κάπως πιο ήπια, με βροχή αλλά και στιγμές που σταματάει. Υπογράμμισε τη μεγάλη μάχη που δίνουν οι αρχές και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την άμεση ανταπόκριση του στρατού με τα δικά του μηχανήματα. Ο Δήμος Αμαρίου υπογραμμίζει ότι σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής έναντι οποιασδήποτε υλικής ζημιάς.

Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση. Αυτό κρίνεται απαραίτητο καθώς το έδαφος έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις συνεχείς βροχοπτώσεις και παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων και συσσώρευσης υδάτων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Topontiki