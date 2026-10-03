Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στην Κρήτη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού για τέταρτο συνεχόμενο 24ωρο. Ισχυρές βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και πλημμυρικά φαινόμενα έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες καταστροφές.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, ένα σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε στα Φέρμα, όπου τεράστιος βράχος έπεσε πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Διαδοχικά μηνύματα από το 112

Μέσα σε λίγες ώρες, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ήχησαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Κρήτης, προειδοποιώντας τους κατοίκους για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Στις 11:55, εστάλη μήνυμα για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων και προληπτική μεταφορά πολιτών σε υψηλότερα σημεία όπου κρινόταν απαραίτητο.

Ακολούθησε στις 14:27 μήνυμα για την ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας Αμαρίου στο Ρέθυμνο, καθώς οι δυνατές βροχές προκάλεσαν νέα συσσώρευση νερού και μετέφεραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών στους δρόμους. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Λίγο μετά τις 15:00, συγκεκριμένα στις 15:03, εστάλη νέο μήνυμα του 112 για την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, με τους κατοίκους να καλούνται και εκεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Εκτεταμένες ζημιές και πλημμυρικά φαινόμενα

Η Κρήτη παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, καθώς η κακοκαιρία έχει ήδη αφήσει πίσω της μεγάλες καταστροφές σε όλο το νησί. Δεκάδες σπίτια, επιχειρήσεις και υπόγεια έχουν πλημμυρίσει, ενώ δρόμοι έχουν γεμίσει λάσπες και φερτά υλικά, καθιστώντας δύσκολες τις μετακινήσεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεχίζει τις αντλήσεις υδάτων και τις επιχειρήσεις για την παροχή βοήθειας σε πολίτες που έχουν ανάγκη. Στα Ζωνιανά, που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τα προηγούμενα 24ωρα, το ρέμα «έσπασε» ξανά, με αποτέλεσμα μεγάλοι όγκοι νερού να περάσουν και πάλι μέσα από κατοικημένες περιοχές. Έντονες βροχοπτώσεις καταγράφονται στο Ρέθυμνο, κυρίως σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπήλι, ενώ στο Λασίθι τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα ορεινά και νότια τμήματα.

Κατολίσθηση με βράχο σε αυτοκίνητο

Ένα σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, στα Φέρμα, στην έξοδο προς Ιεράπετρα. Ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από το έδαφος και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε από το σημείο. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου και οι άλλοι επιβαίνοντες δεν έπαθαν το παραμικρό.

Ωστόσο, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο όχημα, το οποίο υπέστη σοβαρά χτυπήματα από την πτώση του βράχου. Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο παραμένει σοβαρή, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές, όπου καταγράφονται συνεχείς κατολισθήσεις και μετακινήσεις φερτών υλικών, καθιστώντας επικίνδυνες τις μετακινήσεις.

Εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς

Την ίδια ώρα, οκτώ εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, περίπου στο 7ο χιλιόμετρο από τα 13 του εθνικού δρυμού. Πρόκειται για έξι εργαζόμενους του ΟΦΥΠΕΚΑ και δύο δασοφύλακες, οι οποίοι είχαν εισέλθει στο φαράγγι στις 29 Σεπτεμβρίου για να εργαστούν.

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ ο ορμητικός χείμαρρος έχει καλύψει το μονοπάτι που χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις μέσα στο φαράγγι. Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει συσσώρευση υδάτων και προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Κρήτης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis