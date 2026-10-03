Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει την Κρήτη, με τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, των δήμων και την Πυροσβεστική Υπηρεσία να βρίσκονται επί ποδός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν έως το μεσημέρι της Κυριακής, δοκιμάζοντας το νησί με εικόνες βιβλικής καταστροφής από το σαρωτικό τους πέρασμα.

Νέα μηνύματα 112 και αυξημένη ετοιμότητα

Νέα μηνύματα του 112 εκδόθηκαν για την Κρήτη, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Συγκεκριμένα, στις 15:03 εκδόθηκε μήνυμα για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Νωρίτερα, στις 14:27, είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τον Δήμο Αμαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ενώ στις 11:55 είχε ενεργοποιηθεί το 112 για τον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, με την πρόσθετη οδηγία για μετακίνηση σε υψηλότερα σημεία.

Παρά το γεγονός ότι η ΕΜΥ υποβάθμισε σε πορτοκαλί από κόκκινο τον συναγερμό με νέο έκτακτο δελτίο, η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς σε αρκετές περιοχές καταγράφονται συσσώρευση υδάτων και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Εκτεταμένες ζημιές στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συριγωνάκης δήλωσε ότι τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση μικρών κατολισθήσεων και την απομάκρυνση φερτών υλικών από το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ο κ. Συριγωνάκης κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παρακολουθείται σταθερά η στάθμη στα ρέματα και ποτάμια.

Στον Δήμο Βιάννου, ο δήμαρχος Παύλος Μπαριτάκης ανέφερε έντονα προβλήματα και ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο, με στενή παρακολούθηση της στάθμης του νερού στον Αναποδάρη ποταμό. Εάν η στάθμη αυξηθεί περαιτέρω, θα ληφθεί απόφαση να κλείσει η γέφυρα στη Δέρματο. Στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος, η κατάσταση ομαλοποιείται, αν και τη χθεσινή νύχτα οι βροχοπτώσεις ήταν ισχυρές. Ο δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου τόνισε ότι έκλεισαν έξι επαρχιακοί δρόμοι που δόθηκαν στην κυκλοφορία το πρωί, με τα προβλήματα να εντοπίζονται κυρίως στο αγροτικό δίκτυο, στην κατάρρευση πρανών και τριών γεφυριών.

Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος των καταστροφών αφορά στην αγροτική οδοποιία, με τα συνεργεία να επιχειρούν για την αποκατάσταση κατολισθήσεων στο σύνολο σχεδόν του οδικού δικτύου προς τα χωριά του Ορεινού Μαλεβιζίου. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης έκανε λόγο για ζημιές σε οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης, τοιχία αντιστήριξης και διάβρωση ακτών, ενώ συστήθηκε επιτροπή για την καταγραφή των ζημιών.

Δύσκολη εικόνα σε Ρέθυμνο και Λασίθι

Στον Δήμο Μυλοποτάμου, η κατάσταση χαρακτηρίζεται τραγική από τον δήμαρχο Γιώργο Κλάδο, ο οποίος περιέγραψε ότι «έχουν ανοίξει οι ουρανοί». Ο ποταμός στα Ζωνιανά έχει υπερχειλίσει, οδηγώντας σε εκκενώσεις σπιτιών κοντά στην κοίτη του, ενώ δόθηκε εντολή να εκκενωθεί και ο οικισμός Δαφνέδες. Σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα καταγράφονται επίσης στον Άγιο Μάμα και στα Λιβάδια.

Στην Ιεράπετρα, όπου τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα έντονα, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, δήλωσε ότι «τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας». Χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, καθώς και ένα ζευγάρι Ελβετών τουριστών που είχαν ανησυχήσει από τις ποσότητες νερού. Προβλήματα καταγράφονται στην περιοχή από τα Αχλιά και μέχρι τον Κουτσουρά.

Επιχειρήσεις διάσωσης και πρωτοφανή ύψη βροχής

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει επιχειρήσει σε δεκάδες περιστατικά που συνδέονται με την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέσα στο τελευταίο 24ωρο η Υπηρεσία κλήθηκε να συνδράμει σε 110 περιστατικά σε ολόκληρο το νησί, πολλά από τα οποία αφορούσαν εγκλωβισμένους οδηγούς και επιβάτες οχημάτων. Η νύχτα που πέρασε ήταν εφιαλτική, με την Πυροσβεστική να παρέχει βοήθεια σε 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους και τουρίστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και αυτοκίνητα λόγω της ανόδου της στάθμης του νερού από μεγάλους όγκους φερτών υλικών.

Το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr κατέγραψε πρωτοφανή ύψη βροχής στην Κρήτη το διήμερο Παρασκευής 2/10 και Σαββάτου 3/10. Ειδικότερα, στο Ξυλόσκαλο Χανίων καταγράφηκαν 440 χιλιοστά βροχής, αναδεικνύοντας την ένταση των φαινομένων που προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε δρόμους και υποδομές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki