Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων: Καταιγίδες και 9 μποφόρ σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας για ισχυρή κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα. Κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι οι έντονες βροχές, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως το νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με τη διάρκειά τους να εκτείνεται έως και το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026.

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, το οποίο είχε τεθεί σε ισχύ, επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Η ενημέρωση αυτή αφορά την κακοκαιρία που ήδη πλήττει τη χώρα μας με βροχές και καταιγίδες, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Η ΕΜΥ τονίζει την ανάγκη προσοχής λόγω των προβλεπόμενων ισχυρών φαινομένων.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόγνωση, η κακοκαιρία θα συνεχίσει να επηρεάζει με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους που θα φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ τις περιοχές των Δωδεκανήσων και της Κρήτης. Η διάρκεια των φαινομένων εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, καλύπτοντας ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

Ειδικότερα για την Κρήτη, αναμένονται έντονες καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι. Τα φαινόμενα αυτά θα ξεκινήσουν από αργά το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026 και θα ενταθούν κυρίως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού, οι καταιγίδες μετά το απόγευμα της Παρασκευής προβλέπεται να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονες. Από το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026, αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων στην Κρήτη.

Στη συνέχεια, η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί και θα επηρεάσει τα Δωδεκάνησα. Τα συγκεκριμένα νησιά θα σαρωθούν από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες προβλέπονται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026 και να διαρκέσουν έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026. Η μετατόπιση των φαινομένων υποδεικνύει μια δυναμική εξέλιξη της κακοκαιρίας στο νότιο Αιγαίο.

Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο

Όσον αφορά τους ανέμους, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο. Η έντασή τους θα φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες στη θάλασσα. Αυτοί οι ισχυροί άνεμοι θα πνέουν τόσο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, όσο και το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι, με την προβλεπόμενη ένταση των 8 με 9 μποφόρ, θα επηρεάσουν το Αιγαίο από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 και θα διατηρηθούν έως το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026. Αυτό το διάστημα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για τις θαλάσσιες μετακινήσεις και δραστηριότητες στην περιοχή.

Ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες

Για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, η γενική πρόγνωση κάνει λόγο για ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Ωστόσο, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται σε ανατολικά ηπειρωτικά, Σποράδες, Κυκλάδες και Εύβοια.

Παράλληλα, τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο νότιο Αιγαίο, καθώς και ειδικότερα στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, επιβεβαιώνοντας την επικαιροποίηση του δελτίου. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια τμήματα της Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos