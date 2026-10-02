Καιρός: Σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές

Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς τα έντονα φαινόμενα υποχωρούν. Προβλέπεται γενικά ήπιος καιρός, με λίγες νεφώσεις οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξηθούν.

Παρόλα αυτά, παροδικές νεφώσεις θα επιμείνουν στα ανατολικά και νότια τμήματα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη, ειδικότερα, υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι προβλέψεις για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στην περιοχή θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 7 μποφόρ.

Για τη Θεσσαλονίκη, η πρόβλεψη κάνει λόγο για μερικώς νεφελώδη καιρό, χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Βελτίωση σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά, με την παρουσία παροδικών νεφώσεων. Δεν αναμένεται κάποια σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας σε αυτές τις περιοχές.

Αντίστοιχα, σε Ήπειρο, Ιόνιο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, τα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών εξασθενούν. Θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Καιρός σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο

Σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο, οι νεφώσεις θα παραμείνουν κατά τόπους αυξημένες, ειδικά στην Εύβοια. Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχές νωρίς το πρωί σε αυτές τις περιοχές.

Στη Θεσσαλία, η κακοκαιρία αποτελεί πλέον παρελθόν. Θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν πρόσκαιρα στα ορεινά τμήματα κατά το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία θα καταγράψει μικρή άνοδο.

Συνθήκες στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με παροδικές νεφώσεις που θα είναι πιο έντονες κυρίως στη βόρεια Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Τέλος, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Θα υπάρξουν λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βορειότερα τμήματα των περιοχών αυτών.

Με πληροφορίες από: enikos.gr