Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα κύματα κακοκαιρίας, με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα που θυμίζουν τον μηχανισμό του «Daniel». Το νησί έχει ήδη δεχθεί πολύ μεγάλες ποσότητες βροχής, με έναν άνθρωπο να έχει χάσει τη ζωή του και εκτεταμένες ζημιές να έχουν καταγραφεί σε σπίτια, δρόμους και υποδομές. Η κακοκαιρία δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δράση της, προκαλώντας ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση.

Νέο κύμα κακοκαιρίας και η προειδοποίηση Μαρουσάκη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ξεκινά το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί από το απόγευμα και να κορυφωθεί αύριο, κατά τη διάρκεια του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Το κύμα αυτό θα έχει ένταση και θα δώσει ακόμη 200 με 250 τόνους νερού στην Κρήτη.

Ένα τρίτο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει την Κυριακή, πριν η διαταραχή αρχίσει σταδιακά να μετατοπίζεται ανατολικότερα και να απομακρύνεται προς την περιοχή της Κύπρου από την Κυριακή προς τη Δευτέρα. Ο κ. Μαρουσάκης περιγράφει την κακοκαιρία ως ένα σύστημα που εξελίσσεται σε διαδοχικά κύματα, τα οποία στροβιλίζονται γύρω από το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, επιτρέποντας στο σύστημα να τροφοδοτείται με υγρασία για αρκετές ημέρες. Ο όγκος νερού που θα έχει πέσει μέχρι τη Δευτέρα μπορεί να ανέρχεται και σε 400 με 500 τόνους ανά στρέμμα.

Ομοιότητες με τον «Daniel» και η ανησυχία για το έδαφος

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον μηχανισμό που βρίσκεται πίσω από την εξέλιξη της συγκεκριμένης κακοκαιρίας, επισημαίνοντας ομοιότητες με τον μηχανισμό που είχε συμβάλει στη δημιουργία της κακοκαιρίας «Daniel» το 2023. Η σύγκριση αφορά τον μετεωρολογικό μηχανισμό σχηματισμού και όχι την ένταση ή τις επιπτώσεις των δύο φαινομένων.

Η νέα επιδείνωση προκαλεί ανησυχία όχι μόνο λόγω της έντασης των βροχοπτώσεων και των καταιγίδων, αλλά κυρίως λόγω της διάρκειας του φαινομένου. Οι νέες βροχές αναμένεται να σημειωθούν σε περιοχές όπου το έδαφος έχει ήδη κορεστεί και διαβρωθεί, ενώ ποτάμια, χείμαρροι και δίκτυα απορροής έχουν επιβαρυνθεί από το πρώτο κύμα. Ο κίνδυνος για ακόμη πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είναι έντονος.

Καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες

Το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας χθες, Πέμπτη, στη Κρήτη στοίχισε μία ανθρώπινη ζωή. Παράλληλα, προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε κτίρια και δρόμους, καθώς και εκτεταμένες καταστροφές με πλημμύρες σε σπίτια, κτήματα και επιχειρήσεις.

Το πρώτο κύμα βροχών και καταιγίδων ολοκλήρωσε τη βασική του δράση την Πέμπτη, αφήνοντας πίσω του ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες νερού, κυρίως στους ορεινούς όγκους και στα βόρεια τμήματα της Κρήτης. Οι ζημιές στο οδικό δίκτυο είναι εκτεταμένες, επιβαρύνοντας την κατάσταση στο νησί.

Επιφυλακή των αρχών και ειδικές οδηγίες

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και τα συνεργεία των δήμων επιχειρούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων, αλλά ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά. Στο Ηράκλειο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Στην ίδια περιοχή έχουν σημειωθεί στο παρελθόν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και έχουν πραγματοποιηθεί έργα προστασίας, ωστόσο η νέα επιδείνωση του καιρού προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο υπερχείλισης.

Σύμφωνα με στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, τα επικαιροποιημένα προγνωστικά δεδομένα ενδέχεται να δείξουν ισχυρότερα φαινόμενα κατά τις βραδινές ώρες στις βόρειες και δυτικές περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου. Για προληπτικούς λόγους, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκωνα στον Δήμο Μυλοποτάμου καλούνται να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ύδρευσης. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Μυλοποτάμου εξέδωσε σχετική ανακοίνωση λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στα δίκτυα ύδρευσης. Συνιστάται η χρήση εμφιαλωμένου νερού τόσο για πόση όσο και για την προετοιμασία τροφίμων, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του νερού. Το μέτρο λαμβάνεται για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των πολιτών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των δικτύων.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Η ΕΜΥ διατηρεί την Κρήτη στο επίκεντρο του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, δυτικά και βόρεια, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο στα δυτικά ηπειρωτικά να βρίσκεται κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Φαινόμενα εμφανίζονται και προς τα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Θεσσαλία, καθώς και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι δυνατόν να έχουμε κατά διαστήματα κάποιες βροχές. Εξαίρεση αποτελούν τα βουνά της Εύβοιας, όπου δεν αποκλείεται να δούμε κάπως πιο έντονα φαινόμενα. Θυελλώδεις θα είναι οι βοριάδες προς την πλευρά του Αιγαίου και θα φθάνουν σε εντάσεις τα 7 με 9 μποφόρ, ενώ το Σάββατο μπορεί να αγγίξουν και τα 10 μποφόρ. Από το μεσημέρι της Κυριακής, θα αρχίσουν να εξασθενούν οι βοριάδες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos