Η Κρήτη σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω κακοκαιρίας – Βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σε όλη τη χώρα

Η χώρα βρίσκεται ήδη στις αρχές μιας έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της. Η Κρήτη, ειδικότερα, έχει τεθεί σε κατάσταση «Red Code» από σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, καθώς προβλέπεται να αποτελέσει το επίκεντρο των ισχυρών καιρικών φαινομένων. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας περιλαμβάνουν έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι στα νοτιοανατολικά της χώρας αναμένεται να αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Η Κρήτη σε «κόκκινο συναγερμό»

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε την Περιφέρεια Κρήτης σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», ξεκινώντας από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026 και με διάρκεια έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Η απόφαση αυτή λήφθηκε λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων που προβλέπεται για την περιοχή.

Συγκεκριμένα, στην Κρήτη, και κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού, τα φαινόμενα αναμένονται να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα και να έχουν μεγάλη διάρκεια, καθιστώντας την περιοχή επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Meteo.gr, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σημειώθηκαν βροχές σε περιοχές όπως η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά, η Ανατολική Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες. Παράλληλα, στη Βόρεια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα εκδηλώθηκαν και τοπικές καταιγίδες.

Για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, οι προβλέψεις αναφέρουν την εκδήλωση τοπικών βροχών στις Κυκλάδες και στην Εύβοια. Ωστόσο, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, αναμένονται καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά τόπους έντονες, επιβεβαιώνοντας την επιδείνωση του καιρού στις συγκεκριμένες περιοχές.

Προειδοποιήσεις και κινητοποίηση των αρχών

Μετά την έκδοση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Η συνεδρίαση αυτή συγκλήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη προβεί σε επικοινωνία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. Επιπλέον, έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, με στόχο την επίτευξη της αντίστοιχης επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν.

Τι σημαίνει η κατάσταση «Red Code»

Η κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» υποδηλώνει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιείται και αναπτύσσεται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τα αντίστοιχα υλικά και μέσα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κατάστασης. Ο σκοπός είναι η διασφάλιση της ετοιμότητας ενόψει του επαπειλούμενου κινδύνου, η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και η διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση ενός καταστροφικού φαινομένου.

Στο πλαίσιο του «Red Code», δρομολογούνται επίσης δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης, με στόχο τη μετρίαση των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει η καταστροφή. Επιπλέον, οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να συγκαλέσουν (η πηγή δεν παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες για το τι καλούνται να συγκαλέσουν).

Με πληροφορίες από: Newsit