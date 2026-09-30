Δύσκολη κακοκαιρία: Πέντε ημέρες με καταιγίδες – Μεγάλος κίνδυνος για την Κρήτη

Επίμονη κακοκαιρία με βροχές και ανέμους που θα φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η Κρήτη και γενικότερα το νότιο Αιγαίο θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας, δεχόμενα τον μεγαλύτερο όγκο νερού. Τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν για ένα πενθήμερο, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους κατοίκους και τις αρχές.

Το επίκεντρο της καιρικής δραστηριότητας

Η Κρήτη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της επερχόμενης κακοκαιρίας, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το νησί, μαζί με το νότιο Αιγαίο, θα δεχθούν τις περισσότερες βροχοπτώσεις. Η περιοχή αυτή χρειάζεται τη μεγαλύτερη παρακολούθηση, ειδικά κατά το διάστημα από την Πέμπτη έως το Σάββατο, λόγω της έντασης των αναμενόμενων φαινομένων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη είναι πιθανό να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής. Αυτό υποδηλώνει μια παρατεταμένη περίοδο με δύσκολες καιρικές συνθήκες, που απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση και προληπτικά μέτρα.

Σύγκλιση των αριθμητικών μοντέλων καιρού

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι τα τρία βασικά αριθμητικά μοντέλα καιρού παρουσιάζουν σχεδόν κοινή εικόνα για το επόμενο πενθήμερο. Η συμφωνία τους αφορά κυρίως το γεγονός ότι η Κρήτη και το νότιο Αιγαίο θα βρεθούν στο επίκεντρο της καιρικής δραστηριότητας, με τις βασικές διαφορές να εντοπίζονται κυρίως στην ένταση των βροχοπτώσεων.

Το επαναλαμβανόμενο σήμα από τα μοντέλα καθιστά την Κρήτη την περιοχή που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και συνεχή παρακολούθηση, ειδικά για τις ημέρες από την Πέμπτη έως το Σάββατο. Αυτή η σύγκλιση των προβλέψεων ενισχύει την εκτίμηση για μια δύσκολη καιρικά περίοδο στο νησί.

Προειδοποίηση της ΕΜΥ και τοπικά φαινόμενα

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει ήδη προειδοποιήσει για επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Η προειδοποίηση κάνει λόγο για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις εν λόγω περιοχές.

Ειδικότερα για την Κρήτη, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται να εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης και να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της Πέμπτης. Οι νομοί Χανίων και Ρεθύμνου είναι οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα, απαιτώντας αυξημένη ετοιμότητα.

Ισχυροί άνεμοι και προσοχή στην Εύβοια

Πέρα από τις βροχές και τις καταιγίδες, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν. Στο Αιγαίο, αναμένονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Αυτό το φαινόμενο θα είναι ιδιαίτερα έντονο σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις και τις παράκτιες περιοχές.

Ταυτόχρονα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται πρόσκαιρα και στην Εύβοια. Για την περιοχή αυτή, έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση για σήμερα Τετάρτη, με τα φαινόμενα να αναμένονται έως τις απογευματινές ώρες. Η προειδοποίηση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και στην Εύβοια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis