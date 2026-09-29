Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με μέτρια έως ισχυρή ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Επιπλέον, η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη, ειδικά στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Γενικά χαρακτηριστικά καιρού

Για την Τρίτη 29/9, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια, η οποία θα εναλλάσσεται με λίγες νεφώσεις. Αυτές οι νεφώσεις θα είναι πιο αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα της Ελλάδας. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, οι νεφώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στα ηπειρωτικά.

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, προβλέπονται τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι μέτριοι έως ισχυροί, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες συνθήκες. Η θερμοκρασία αναμένεται να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει διαφοροποιήσεις ανά γεωγραφική περιοχή. Στη Βόρεια Ελλάδα, οι τιμές θα κυμανθούν από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με τη Δυτική Μακεδονία να καταγράφει χαμηλότερες θερμοκρασίες, από 7 έως 21 βαθμούς.

Στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, το θερμόμετρο θα δείξει από 16 έως 25 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 26 βαθμών. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, οι τιμές θα είναι από 20 έως 24 βαθμούς. Τέλος, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 έως 24 βαθμούς, και στα Δωδεκάνησα τους 21 έως 25 βαθμούς.

Οι άνεμοι στις ελληνικές θάλασσες

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να κυμαίνεται από μέτρια έως ισχυρή, φτάνοντας τα 5-6 μποφόρ. Ειδικότερα, στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι ισχυροί, με ένταση 6 μποφόρ.

Αντίθετα, στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς και από μεταβλητές διευθύνσεις. Μετά το απόγευμα, αναμένεται να στραφούν σε ανατολικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να είναι ασθενής έως σχεδόν μέτρια, φτάνοντας τα 4 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι νεφώσεις αυτές θα είναι βαθμιαία αυξημένες στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, στα βόρεια τμήματα της Αττικής, η θερμοκρασία θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι, με ένταση 3-4 μποφόρ. Σταδιακά, στα ανατολικά του νομού, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σε μέτριους έως ισχυρούς, φτάνοντας τα 5-6 μποφόρ.

Η πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη

Για τη Θεσσαλονίκη, η πρόγνωση του καιρού κάνει λόγο για ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη αναμένεται να κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και θα είναι ασθενείς. Προς το βράδυ, πρόσκαιρα, οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει σχεδόν τα 4 μποφόρ.

Με πληροφορίες από: News.gr