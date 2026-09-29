Η χώρα υπό την επίδραση ψυχρών αέριων μαζών: Βροχές και ισχυροί βοριάδες την Τρίτη

Ένα έντονα διχασμένο καιρικό σκηνικό επικρατεί στην Ευρώπη, καθώς ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων παγιδεύει θερμές αέριες μάζες στη Δυτική και Κεντρική Γηραιά Ήπειρο. Το ίδιο σύστημα, ωστόσο, αναγκάζει ψυχρότερες αέριες μάζες να εγκατασταθούν πάνω από την Ελλάδα, προκαλώντας επίμονους βοριάδες, ψύχρα και τοπικές βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Ο καιρός την Τρίτη σε βόρεια και δυτικά

Ξεκινώντας από τα βόρεια τμήματα της χώρας, ο καιρός θα είναι γενικά καλός στον Έβρο και τη Μακεδονία, με λίγες νεφώσεις. Αυτές οι νεφώσεις αναμένεται να πυκνώσουν σταδιακά, κυρίως στα ανατολικά, μέχρι το τέλος της ημέρας. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα για ψιχάλες στα ορεινά των περιοχών αυτών. Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά Ελλάδα, στο Ιόνιο και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ο ήλιος θα κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με την παρουσία κάποιων σκόρπιων νεφώσεων.

Αντιθέτως, στις Σποράδες και στα ανατολικά της Θεσσαλίας, τα σύννεφα ενδέχεται να δώσουν κάποιες ασθενείς και κυρίως τοπικές βροχές, διατηρώντας ένα πιο συννεφιασμένο σκηνικό σε σχέση με τις δυτικές και βόρειες περιοχές.

Βροχές και ηλιοφάνεια σε νότια και νησιωτικά τμήματα

Πιο νοτιότερα, αναμένονται κάποιες βροχές στην Εύβοια, ενώ δευτερευόντως, ασθενείς βροχοπτώσεις είναι πιθανές και στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, καθώς και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στο νότιο Ιόνιο, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, ο ουρανός θα είναι λίγο πιο συννεφιασμένος στα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων, όπου οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές.

Στην Κρήτη, προβλέπονται περισσότερες βροχές, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού. Αντιθέτως, στα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, προσφέροντας ένα διαφορετικό σκηνικό. Στο Καστελόριζο, τέλος, δεν θα λείψουν οι νεφώσεις, συμπληρώνοντας την εικόνα του καιρού στα ανατολικά νησιωτικά σύμπλεγμα.

Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο και σταθερή θερμοκρασία

Όσον αφορά το πεδίο των ανέμων, αναμένονται για ακόμη μια ημέρα ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Η έντασή τους θα φτάσει τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στα κεντρικά τμήματα του Αιγαίου είναι πιθανό να αγγίξουν ακόμα και τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες προσοχής για τους ναυτιλλομένους. Αντιθέτως, στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και δεν αναμένεται να προβληματίσουν τις τοπικές δραστηριότητες.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μόνο στα δυτικά τμήματα, καθώς και στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία ενδέχεται να ανέλθει έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, η ψύχρα θα παραμείνει έντονη στα ηπειρωτικά, ενώ το κρύο θα κυριαρχεί στα πιο ορεινά σημεία.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, προβλέπεται αρχικά καλός καιρός, με τον ήλιο να κυριαρχεί. Ωστόσο, σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες πιθανώς να δώσουν λίγες ψιχάλες, κυρίως στα βόρεια και δυτικά του νομού. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν τα ανατολικά του νομού, με εντάσεις που θα φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ. Στον Σαρωνικό, οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο στην Αττική θα δείξει από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι αίθριος με την παρουσία κάποιων νεφώσεων. Υπάρχει πιθανότητα για ψιχάλες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά Βαρδάρης και αργότερα θα στραφούν σε νοτιάδες μέτριας έντασης. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, η πρόγνωση δείχνει ότι η διαταραχή που επηρέασε τη χώρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αποφασίζει να επιστρέψει. Αυτή η επιστροφή αναμένεται να φέρει περισσότερες βροχές, επαναφέροντας ένα βροχερό σκηνικό σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συνεχίζοντας την τάση των ψυχρών αέριων μαζών.

Με πληροφορίες από: Topontiki