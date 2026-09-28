Κρύο και βοριάδες με διάρκεια φέρνει η νέα εβδομάδα

Δυνατοί βοριάδες και κρύο χαρακτηρίζουν τη νέα εβδομάδα που ξεκινά, ακολουθώντας ένα Σαββατοκύριακο με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές. Το φθινοπωρινό σκηνικό παραμένει, με τον καιρό σε κάποιες περιοχές της χώρας να θυμίζει «προχωρημένο φθινόπωρο ίσως και αρχές χειμώνα», όπως επισημαίνει η πρόγνωση.

Σύμφωνα με τα νέα προγνωστικά στοιχεία, η χώρα «χωρίζεται» στα δύο, καθώς στα ανατολικά επικρατεί το κρύο λόγω των βοριάδων, ενώ δυτικότερα οι θερμοκρασίες «θα θυμίζουν περισσότερο τελείωμα καλοκαιριού».

Επίδραση των βοριάδων

Τα επόμενα 24ωρα θα κυριαρχήσει ο καιρός του βοριά, με ανέμους που θα προσεγγίζουν ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης. Αυτοί οι δυνατοί και ψυχροί άνεμοι θα επηρεάσουν κυρίως την πλευρά του Αιγαίου.

Στα ανατολικά, από το ύψος της Μαγνησίας και νοτιότερα, καθώς και από το ύψος της οροσειράς της Πίνδου και ανατολικότερα, θα συναντάμε αυξημένες συννεφιές με βροχές. Τοπικά, οι βροχές θα έχουν ένταση, ιδιαίτερα κοντά στην Εύβοια και την περιοχή της Κρήτης. Πιο δυτικά και πιο βόρεια, αυτός ο τύπος καιρού δεν θα ασκήσει επίδραση.

Το καιρικό μοτίβο της Τετάρτης και της εβδομάδας

Την Τετάρτη, το καιρικό μοτίβο δεν αλλάζει, με την ανατολική Ελλάδα να βρίσκεται και πάλι κάτω από την επίδραση πυκνών νεφώσεων. Αυτές οι νεφώσεις, στο πέρασμά τους, θα αφήνουν βροχές ή και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται γύρω από τις Σποράδες, στην περιοχή της Κρήτης και στην Εύβοια. Αυτό το άστατο καιρικό σκηνικό αναμένεται να κυλήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με την ανατολική Ελλάδα, δηλαδή τμήματα της επικράτειας που βρέχονται από τη θάλασσα του Αιγαίου, να βρίσκεται στο επίκεντρο των άστατων καιρικών συνθηκών.

Διαφορές θερμοκρασίας

Οι θερμοκρασίες θα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιοχών. Η ανατολική Ελλάδα, λόγω των πολύ δυνατών και ψυχρών ανέμων προς την πλευρά του Αιγαίου, δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν κοντά στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας ένα πιο ήπιο κλίμα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr