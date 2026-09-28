Τι δείχνουν τα Μερομήνια για τον φετινό χειμώνα: Οι προβλέψεις για Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Με την είσοδο του φθινοπώρου, τα παραδοσιακά Μερομήνια έρχονται ξανά στο προσκήνιο, προκαλώντας το διαχρονικό ενδιαφέρον για την πρόγνωση του καιρού τους επόμενους μήνες. Για τη σεζόν 2026-2027, οι ενδείξεις των Μερομηνίων κάνουν λόγο για μια περίοδο με συχνές και έντονες εναλλαγές της θερμοκρασίας, με τις ψυχρές εισβολές να αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό.

Σύμφωνα με τον Θεοφάνη Χατζηγρίβα, ο οποίος συνέλεξε παρατηρήσεις από έξι διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, ο χειμώνας αναμένεται να είναι «αναρχικός», με απότομα σκαμπανεβάσματα του υδραργύρου και αξιόλογες χιονοπτώσεις.

Τα Μερομήνια και η λαϊκή παράδοση

Τα Μερομήνια αποτελούν μια εμπειρική μέθοδο πρόγνωσης του καιρού, η οποία βασίζεται στην παρατήρηση των καιρικών συνθηκών κατά τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Κάθε μία από αυτές τις ημέρες αντιστοιχεί συμβολικά σε έναν μήνα του επόμενου έτους, προσφέροντας έτσι μια πρόβλεψη για το τι μέλλει γενέσθαι.

Παρά το γεγονός ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής παράδοσης και διατηρούνται ζωντανά ανά τους αιώνες, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα Μερομήνια δεν αποτελούν επιστημονική μέθοδο πρόγνωσης. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα πως ακόμη και τα πιο εξελιγμένα αριθμητικά μοντέλα δεν μπορούν να αποδώσουν με αξιοπιστία τις καιρικές συνθήκες συγκεκριμένων ημερών πολλούς μήνες μπροστά, περιοριζόμενα μόνο σε γενικές κλιματικές τάσεις.

Η πρόβλεψη του Θεοφάνη Χατζηγρίβα για τον χειμώνα

Ο Θεοφάνης Χατζηγρίβας, βασιζόμενος στις δικές του παρατηρήσεις των Μερομηνίων από διάφορες περιοχές της χώρας, προβλέπει έναν χειμώνα με έντονα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, αναμένεται μια περίοδος με έντονες και συχνές εναλλαγές της θερμοκρασίας, με τις ψυχρές εισβολές να είναι το κυρίαρχο φαινόμενο.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει τον επερχόμενο χειμώνα ως «αναρχικό», υποδηλώνοντας τις απότομες μεταβολές του υδραργύρου και την πιθανότητα για αξιόλογες χιονοπτώσεις σε διάφορες περιοχές.

Ο καιρός τον Οκτώβριο

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο Οκτώβριος θα κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα θερμοκρασίας. Ωστόσο, αναμένονται ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ τοπικά υψηλότερες τιμές θα καταγραφούν στα νότια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα.

Οι πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Προς το τέλος του Οκτωβρίου, συγκεκριμένα από τις 21 του μήνα, είναι πιθανές κάποιες χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα στα ορεινά της Μακεδονίας. Η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου θα φέρει αρκετό κρύο στα ανατολικά και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας.

Οι εκπλήξεις του Νοεμβρίου

Ο Νοέμβριος αναμένεται να ξεκινήσει με γενικευμένη αστάθεια και έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι πρώτες αξιόλογες χιονοπτώσεις θα εντοπιστούν στις ορεινές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, στη συνέχεια του μήνα, ο υδράργυρος θα σημειώσει αξιοσημείωτη άνοδο για την εποχή.

Αυτή η άνοδος θα συνοδευτεί από βροχοπτώσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά τμήματα, το Ιόνιο και τη Μακεδονία. Η εικόνα του καιρού, όμως, θα αλλάξει άρδην κατά την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, καθώς προβλέπεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια και βορειοανατολικά, με το ενδεχόμενο για χιόνια να είναι ανοιχτό ακόμα και σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα.

Ο Δεκέμβριος και η έναρξη του χειμώνα

Ο πρώτος επίσημος μήνας του χειμώνα, ο Δεκέμβριος, θα ξεκινήσει με χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και τοπικές χιονοπτώσεις. Παρόλο που στα μέσα του μήνα θα ακολουθήσει ένα πιο ήπιο διάστημα, το ψύχος θα επιμείνει στις ανατολικές περιοχές της επικράτειας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr