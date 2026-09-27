Οι τεράστιοι όγκοι βροχής έπληξαν την κεντρική Ελλάδα – Στην Εύβοια τα περισσότερα προβλήματα

Μεγάλες ποσότητες βροχής κατέγραψαν οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέσω του meteo.gr, σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας κατά τη διάρκεια του τελευταίου 48ωρου. Τα σημαντικότερα ύψη αθροιστικής βροχόπτωσης εντοπίστηκαν κυρίως στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και τη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, προκαλώντας έντονα φαινόμενα.

Οι μετρήσεις, που διενεργήθηκαν από το πρωί του Σαββάτου έως το απόγευμα της σημερινής ημέρας, ανέδειξαν την έκταση της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα. Η συστηματική παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων παρείχε μια σαφή εικόνα των περιοχών που δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης στην κεντρική Ελλάδα

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέσω της πλατφόρμας meteo.gr, κατέγραψαν σημαντικά ύψη αθροιστικής βροχόπτωσης σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Τα δεδομένα αυτά αφορούν το διάστημα από το πρωί του Σαββάτου έως το απόγευμα της σημερινής ημέρας, αναδεικνύοντας την ένταση των φαινομένων.

Οι περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις περιλαμβάνουν την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και τη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σε αυτές τις γεωγραφικές ζώνες παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτεροι όγκοι νερού, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένη επαγρύπνηση των αρχών και των κατοίκων.

Τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν σε Καβομαλιά και Εύβοια

Το υψηλότερο ύψος αθροιστικής βροχόπτωσης καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό του Καβομαλιά, όπου το νερό έφτασε τα 180 χιλιοστά. Αυτή η μέτρηση υπογραμμίζει την ακραία ένταση των φαινομένων στην συγκεκριμένη περιοχή, καθιστώντας την μία από τις πλέον πληγείσες.

Εξίσου αξιοσημείωτα είναι και τα ύψη βροχόπτωσης που καταγράφηκαν σε μετεωρολογικούς σταθμούς της Εύβοιας και της Ανατολικής Στερεάς. Σε αυτές τις περιοχές, οι αθροιστικές βροχοπτώσεις ξεπέρασαν τα 110 με 160 χιλιοστά, επιβεβαιώνοντας την εκτεταμένη επίδραση της κακοκαιρίας σε ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα.

Έντονη κακοκαιρία σε Εύβοια και Σκιάθο

Η Εύβοια, μαζί με τη Σκιάθο, δέχτηκαν τα εντονότερα πλήγματα από την κακοκαιρία κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Οι δύο αυτές περιοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο των ακραίων καιρικών φαινομένων, αντιμετωπίζοντας τις πιο σοβαρές επιπτώσεις των ισχυρών βροχοπτώσεων και των συνοδευτικών τους φαινομένων.

Η ένταση της κακοκαιρίας στις συγκεκριμένες περιοχές απαιτούσε αυξημένη προσοχή και ετοιμότητα. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, καθώς η νύχτα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των συνεχιζόμενων καιρικών συνθηκών.

Προβλήματα στη Σύρο από τα ακραία φαινόμενα

Η κακοκαιρία σάρωσε και τη Σύρο, προκαλώντας μια σειρά από προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων και στις υποδομές του νησιού. Οι επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων ήταν εμφανείς σε διάφορα σημεία, δημιουργώντας δυσκολίες και αναστάτωση.

Μεταξύ των προβλημάτων που αναφέρθηκαν ήταν πτώσεις δέντρων, τα οποία υποχώρησαν κάτω από την πίεση των ανέμων και της βροχής. Επίσης, καταγράφηκαν περιστατικά με «ιπτάμενα» καπάκια φρεατίων, τα οποία αποκολλήθηκαν από τις θέσεις τους, καθώς και ένα αυτοκίνητο που κατέληξε σε υπόνομο, γεγονός που υποδεικνύει την ισχύ των ορμητικών νερών.

Διπλός υδροστρόβιλος ανάμεσα σε Κουφονήσι και Κέρο και η εξέλιξη των φαινομένων

Μία εντυπωσιακή εικόνα καταγράφηκε ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο, όπου εμφανίστηκε ένας διπλός υδροστρόβιλος. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα.

Όσον αφορά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά μέσα στη νύχτα. Η μετατόπιση των καιρικών συστημάτων προβλέπεται να γίνει προς τα νότια και νοτιοανατολικά, σηματοδοτώντας την έναρξη της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών στις πληγείσες περιοχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki