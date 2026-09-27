Η έντονη κακοκαιρία προκαλεί προβλήματα στη Σύρο

Μια έντονη καταιγίδα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σύρο, προκαλώντας ήδη αρκετά και σημαντικά προβλήματα σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Η σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων έχει οδηγήσει σε διάφορα απρόοπτα, επηρεάζοντας τόσο την κυκλοφορία των οχημάτων όσο και την κίνηση των πεζών. Οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Όχημα σε φρεάτιο και διακοπή κυκλοφορίας

Ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά που καταγράφηκαν αφορά ένα όχημα το οποίο εξετράπη της πορείας του. Το αυτοκίνητο κατέληξε μέσα σε φρεάτιο, δημιουργώντας μια επικίνδυνη κατάσταση. Το συμβάν έλαβε χώρα στην περιοχή της οδού Απόλλωνος, ενός κεντρικού σημείου του νησιού.

Ως άμεση συνέπεια της εκτροπής του οχήματος και της θέσης του εντός του φρεατίου, η κυκλοφορία στην οδό Απόλλωνος διακόπηκε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αναστάτωση των οδηγών και την αναγκαστική εκτροπή της κίνησης σε παρακείμενες οδούς, μέχρι την αποκατάσταση της κατάστασης και την απομάκρυνση του οχήματος.

Πτώση δέντρου σε οδόστρωμα

Παράλληλα με το περιστατικό του οχήματος, η έντονη καταιγίδα προκάλεσε και την πτώση ενός δέντρου. Το δέντρο έπεσε στο οδόστρωμα, καθιστώντας το πέρασμα δύσκολο ή και αδύνατο για τα διερχόμενα οχήματα. Το σημείο όπου σημειώθηκε η πτώση είναι στον δρόμο που οδηγεί προς την περιοχή της Παναχράντου.

Η πτώση του δέντρου αποτελεί ένα ακόμα πρόβλημα που προστίθεται στις συνέπειες της κακοκαιρίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να επέμβουν για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας στον συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος είναι σημαντικός για την πρόσβαση στην Παναχράντου.

Πλημμυρικά φαινόμενα στον πεζόδρομο της Ερμούπολης

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στην καρδιά της πρωτεύουσας του νησιού, την Ερμούπολη. Συγκεκριμένα, στον πεζόδρομο της Ερμούπολης, η ένταση της βροχόπτωσης οδήγησε στη συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων σε αρκετά σημεία του πεζόδρομου, καθιστώντας δύσκολη την κίνηση των πεζών.

Οι μεγάλες ποσότητες νερού που συσσωρεύτηκαν δημιούργησαν μια εικόνα πλημμύρας, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών που κινούνται στην περιοχή. Η κατάσταση αυτή απαιτεί άμεση αντιμετώπιση για την αποστράγγιση των υδάτων και την αποκατάσταση της προσβασιμότητας στον πεζόδρομο.

Υπερχείλιση φρεατίων και εκτίναξη καπακιών

Η σφοδρότητα της βροχόπτωσης είχε ως μία ακόμα συνέπεια την υπερχείλιση ορισμένων φρεατίων σε διάφορα σημεία του νησιού. Η πίεση του νερού ήταν τόσο μεγάλη που, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτίναξε ακόμα και τα καπάκια των φρεατίων. Αυτό δημιούργησε έναν επιπλέον και απρόβλεπτο κίνδυνο.

Τα «ιπτάμενα» καπάκια φρεατίων αποτελούν σοβαρή απειλή τόσο για τους πεζούς, οι οποίοι κινδυνεύουν να τραυματιστούν από την εκτίναξη ή να πέσουν στα ανοιχτά φρεάτια, όσο και για τα οχήματα, τα οποία ενδέχεται να υποστούν ζημιές ή να εμπλακούν σε ατυχήματα. Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την ένταση των καιρικών φαινομένων που πλήττουν τη Σύρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki