Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το βράδυ του Σαββάτου (26/9) την Εύβοια, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις δημιούργησαν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και σημαντικές δυσκολίες στο οδικό δίκτυο. Παράλληλα, έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στις Σποράδες, με τη Σκιάθο να δέχεται σφοδρό κύμα καταιγίδας, ενώ ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στα Κύθηρα.

Η κατάσταση στην Εύβοια: Πλημμύρες και κατολισθήσεις

Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, όπου μεγάλοι όγκοι νερού προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες και δρόμους, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από κατοίκους και οδηγούς. Στον Δήμο Διρφύων–Μεσσαπίων καταγράφονται τα σημαντικότερα προβλήματα, με την είσοδο των Ψαχνών από την πλευρά της Βόρειας Εύβοιας να έχει πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν σημειωθεί πλημμύρες σε σπίτια, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιούνται αυτοψίες και έλεγχοι στην περιοχή από συνεργεία του δήμου, την Πολιτική Προστασία και την Περιφέρεια. Έντονα προβλήματα καταγράφονται και στην Τριάδα, όπου ο μεγάλος όγκος νερού έχει προκαλέσει πλημμύρες σε δρόμους, αυλές και κατοικίες. Παράλληλα, ζημιές έχουν υποστεί και αγροτικές εκτάσεις, με καλλιέργειες, όπως αυτές με μαρούλια, να έχουν πλημμυρίσει και μέρος της παραγωγής να έχει καταστραφεί.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και απεγκλωβισμοί

Σοβαρό πλήγμα δέχτηκε η σύνδεση με τη Βόρεια Εύβοια, καθώς ο δρόμος έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη θέση Δερβένι, εξαιτίας κατολισθήσεων. Ο δρόμος προς το Προκόπι παρέμεινε κλειστός για περίπου εννέα ώρες, ενώ υπήρξαν μάλιστα και δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το νησί κόπηκε στη μέση. Κανονικά διεξάγεται από τις 09:00 το πρωί της Κυριακής (27/09) η κυκλοφορία στον οδικό άξονα Ψαχνά–Προκόπι, με ιδιαίτερη προσοχή βέβαια, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση φερτών υλικών και τον καθαρισμό του οδοστρώματος στη θέση Δερβένι.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους οδηγούς που κινούνται στον δρόμο Τριάδας–Ψαχνών, καθώς τα ορμητικά νερά έχουν μεταφέρει στο οδόστρωμα μεγάλες ποσότητες λάσπης, χώματος και πέτρες. Η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη, καθώς τα φερτά υλικά δημιουργούν παγίδες για τα οχήματα, ενώ οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη προσοχή.

Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από υπόγεια κατοικιών, ενώ καταγράφηκε και περιστατικό απεγκλωβισμού δύο Ισραηλινών τουριστών στα Πολιτικά Ευβοίας. Το αυτοκίνητό τους είχε κολλήσει σε λάσπη και φερτά υλικά και κάλεσαν για βοήθεια το «112». Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι τους απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια.

Αποκομμένος ο Μίστρος για ώρες

Σχεδόν εφιαλτικές στιγμές έζησαν 300 κάτοικοι, εκ των οποίων 50 παιδιά, καθώς η Κοινότητα του Μίστρου στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων έμεινε αποκομμένη από τα ορμητικά νερά για πάνω από τέσσερις ώρες. Ο μεγάλος όγκος νερού που κατέβηκε στην περιοχή προκάλεσε αιφνίδια πλημμυρικά φαινόμενα στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η διέλευση των οχημάτων και να διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία από και προς το χωριό.

Τελικά, μετά την παρέμβαση των μηχανημάτων έργου της περιφέρειας, αποκαταστάθηκε η πρόσβαση. Αυτή την ώρα, σε διάφορους δήμους παραμένουν μικροπροβλήματα από κατολισθήσεις και φερτά υλικά, με τα συνεργεία των δήμων να επιχειρούν για την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Σφοδρή κακοκαιρία σε Σκιάθο και Κύθηρα

Ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε και τη Σκιάθο, προκαλώντας έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Η ισχυρή καταιγίδα εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (26/09), μετατρέποντας κεντρικούς δρόμους σε χειμάρρους. Το μπουρίνι μετέτρεψε την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη στη Χώρα και άλλους οδικούς άξονες σε ποτάμια. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν αντικείμενα και τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα.

Παράλληλα, ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε το Σάββατο (26/09) στα Κύθηρα. Το φαινόμενο έγινε άμεσα ορατό και καταγράφηκε από κατοίκους στο Διακόφτι Κυθήρων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader