Η Σκιάθος επλήγη σφοδρά από καταρρακτώδη βροχή το απόγευμα του Σαββάτου (26/9), καθώς το ύψος της βροχόπτωσης ξεπέρασε τα 130 χιλιοστά μέσα σε μία ώρα. Το έντονο καιρικό φαινόμενο είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι του νησιού με νερά και φερτά υλικά, ενώ αναφέρθηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης σε ορισμένα χωριά. Η κακοκαιρία δοκίμασε τις Σποράδες, με ισχυρά φαινόμενα να εκδηλώνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η σφοδρότητα της βροχόπτωσης στη Σκιάθο

Η ένταση της βροχής στη Σκιάθο ήταν ιδιαίτερα μεγάλη γύρω στις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου (26/9). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γύρω στις 20:00, είχαν ήδη πέσει πάνω από 130 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα, μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια. Οι δρόμοι γέμισαν με τεράστιες ποσότητες νερού, παρασύροντας παράλληλα φερτά υλικά.

Παρά την πρωτοφανή ένταση των φαινομένων και τις εικόνες από το νησί που έδειχναν τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας, μέχρι το βράδυ του Σαββάτου (26/9) δεν είχαν γίνει κλήσεις προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία για παροχή βοήθειας. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι, παρά τα προβλήματα, δεν υπήρξαν άμεσες ανάγκες για απεγκλωβισμούς ή άλλες παρεμβάσεις της Πυροσβεστικής.

Προβλήματα και επιπτώσεις στο νησί

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη Σκιάθο προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού. Εκτός από τους πλημμυρισμένους δρόμους και τα φερτά υλικά που μεταφέρθηκαν από την ορμή του νερού, υπήρξαν και αναφορές για διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε διάφορα χωριά της Σκιάθου.

Η κακοκαιρία δοκίμασε τις Σποράδες, με τη Σκιάθο να δέχεται καταρρακτώδη βροχή το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου (26/9). Το πέρασμα της κακοκαιρίας ήταν σφοδρό, δημιουργώντας προβλήματα στο νησί, την ώρα που ισχυρά φαινόμενα εκδηλώνονταν και σε αρκετές άλλες περιοχές της χώρας.

Καταγραφές βροχοπτώσεων και άλλες πληγείσες περιοχές

Πριν την επιδείνωση των φαινομένων στη Σκιάθο, τα επίσημα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί έως τις 18:00 του Σαββάτου (26/9), έδειχναν αξιόλογα ύψη βροχής σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως εκείνη την ώρα είχε καταγραφεί στη Γλώσσα Σκοπέλου, όπου έφτασε τα 48 χιλιοστά. Αξιόλογα ύψη βροχής είχαν επίσης καταγραφεί έως την ίδια ώρα και σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, υποδεικνύοντας ένα ευρύτερο φάσμα κακοκαιρίας που επηρέαζε τη χώρα.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας την Κυριακή

Η κακοκαιρία που έπληξε τη Σκιάθο το Σάββατο (26/9) δεν αναμένεται να υποχωρήσει άμεσα, καθώς τα φαινόμενα μετατοπίζονται προς τα ανατολικά και νότια την Κυριακή (27/9). Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών, διατηρώντας το σκηνικό του άστατου καιρού.

Ειδικότερα, για την Κυριακή (27/9), ισχυρά φαινόμενα αναμένονται από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι στην Εύβοια, στις Σποράδες και στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία. Οι Σποράδες, μετά τα έντονα φαινόμενα του Σαββάτου, παραμένουν μεταξύ των περιοχών που χρειάζονται αυξημένη προσοχή και την Κυριακή. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές που περιλαμβάνονται στην πορτοκαλί προειδοποίηση για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Το βροχερό σκηνικό θα παραμείνει σε αρκετές ανατολικές περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Η μετατόπιση των φαινομένων υποδεικνύει τη συνεχιζόμενη επίδραση της κακοκαιρίας σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki