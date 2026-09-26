Το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται με άστατο καιρό, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Προβλέπονται κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, οι οποίοι ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ.

Η επικαιροποίηση του δελτίου της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πιθανές χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στον νομό Μαγνησίας, και στις Σποράδες. Αυτά τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Επιπλέον, θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με ένταση 7 με 8 μποφόρ, θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η ενίσχυση των ανέμων αναμένεται από το βράδυ του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου 2026, και θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Η κατάσταση στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο

Οι προγνωστικοί χάρτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr έδειξαν ότι οι βροχές στα δυτικά τμήματα της χώρας μπορούσαν να είναι κατά τόπους έντονες τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα σημαντικότερα ύψη βροχής αναμένονταν κυρίως στο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο.

Πιο συγκεκριμένα, η νεότερη επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ εξειδικεύει τις περιοχές και τις ώρες της προειδοποίησης. Στα νησιά του Ιονίου, με εξαίρεση την Κέρκυρα και τους Παξούς, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες έως τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα του Σαββάτου, η προσοχή στρέφεται στην Πελοπόννησο, κυρίως στη Λακωνία, στην ανατολική Αρκαδία και στη νότια Αργολίδα, καθώς και στα Κύθηρα. Το επικαιροποιημένο δελτίο επισημαίνει μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόγνωση.

Ο καιρός στην Αττική και η συναυλία της Άννας Βίσση

Στην Αττική, αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Η μεγαλύτερη πιθανότητα για βροχές εντοπίζεται στα δυτικά και νότια του νομού. Η θερμοκρασία στην Αττική αναμένεται να φτάσει τους 23–25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 3–4 μποφόρ.

Όσον αφορά τη βραδινή συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, η εκτίμηση είναι αρκετά ευνοϊκή. Ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, εκτίμησε ότι τα ψιλόβροχα θα σταματήσουν έως το βράδυ και ότι δεν αναμένεται κάτι σοβαρό που να επηρεάσει τη συναυλία. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ασθενούς βροχής αργά το βράδυ. Συνεπώς, η πρόγνωση για το ΟΑΚΑ είναι ενθαρρυντική, χωρίς να αποκλείει εντελώς λίγες σταγόνες.

Η πρόγνωση για την Κυριακή και οι άνεμοι

Για την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, από τις πρώτες έως τις μεσημβρινές ώρες, υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση που αφορά την Εύβοια. Γενικότερα, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται και σε άλλα τμήματα των ηπειρωτικών, χωρίς όμως αυτά τα φαινόμενα να έχουν παντού την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία υποχωρεί σε μεγάλο μέρος της χώρας, αλλά δεν θα παραμείνει κάτω από τους 22 βαθμούς Κελσίου σε ολόκληρη την επικράτεια. Η πρόγνωση του meteo.gr δίνει έως 24–25 βαθμούς σε περιοχές της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου. Στο Αιγαίο, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 5–6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο αναμένεται να ενισχυθούν έως τα 5 μποφόρ από το απόγευμα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr