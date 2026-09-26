Αλλάζει ξανά ο χάρτης της κακοκαιρίας: Πού θα χτυπήσουν οι ισχυρές καταιγίδες – Νέα πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο είχε εκδοθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Η πορτοκαλί προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ, καθώς αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Η νεότερη πρόγνωση φέρνει αλλαγές σε ορισμένες από τις περιοχές και τις ώρες που είχαν αναφερθεί αρχικά, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται και να μετατοπίζονται σε διάφορα τμήματα της χώρας.

Ο καιρός το Σάββατο: Ιόνιο και Πελοπόννησος στο επίκεντρο

Για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η προσοχή στρέφεται στα νησιά του Ιονίου, με εξαίρεση την Κέρκυρα και τους Παξούς, όπου ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στη συνέχεια, από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα, η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Πελοπόννησο και τα Κύθηρα.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της ΕΜΥ, μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στη Λακωνία, στα ανατολικά της Αρκαδίας και στα νότια της Αργολίδας. Η Μεσσηνία, η οποία περιλαμβανόταν στις περιοχές ιδιαίτερης έμφασης του αρχικού δελτίου, δεν αναφέρεται με τον ίδιο τρόπο στο νεότερο κείμενο. Αυτή η μεταβολή αφορά την πρόγνωση για τα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα και δεν αποκλείει βροχές σε άλλες περιοχές.

Στο μεγαλύτερο μέρος των ηπειρωτικών αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη η πιθανότητα πρόσκαιρων φαινομένων είναι μικρότερη. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εκτιμά ότι οι βροχές, οι οποίες άρχισαν από τα βορειοδυτικά την Παρασκευή, θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το Σαββατοκύριακο κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με αξιόλογες βροχοπτώσεις σε τμήματα του Ιονίου και της Πελοποννήσου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή και οι αλλαγές

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η ΕΜΥ προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Εύβοια από τις πρώτες έως τις μεσημβρινές ώρες. Στην επικαιροποίηση προστέθηκαν, για το ίδιο διάστημα και πρόσκαιρα, η ανατολική Θεσσαλία, κυρίως η Μαγνησία, και οι Σποράδες.

Πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με το αρχικό έκτακτο δελτίο, το οποίο για την Κυριακή εστίαζε μόνο στην Εύβοια.

Ενίσχυση ανέμων και πτώση θερμοκρασίας

Πέρα από τις βροχές, την Κυριακή αναμένεται ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Νικολέτας Ζιακοπούλου, οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Το Σάββατο, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο προβλέπονται έως 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς και βορειοανατολικούς, φτάνοντας έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία υποχωρεί, με τις μέγιστες τιμές το Σάββατο να φτάνουν τους 17 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, τους 19 βαθμούς σε άλλες περιοχές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr