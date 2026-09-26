Η κακοκαιρία επεκτείνεται με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι βρίσκεται σε εξέλιξη, φέρνοντας τη χώρα σε φθινοπωρινούς ρυθμούς. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο της, προβλέποντας περαιτέρω επιδείνωση του καιρού. Αυτή η επιδείνωση θα περιλαμβάνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις, επηρεάζοντας διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Οι περιοχές που πλήττονται από την κακοκαιρία

Η επιδείνωση του καιρού είναι ήδη αισθητή στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, με τα φαινόμενα να αναμένονται να ενταθούν. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας σηματοδοτεί την είσοδο της χώρας σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Ειδικότερα, στα νησιά του Ιονίου, με εξαίρεση την Κέρκυρα και τους Παξούς, τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται να εκδηλωθούν από τις πρώτες έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στην Πελοπόννησο, κυρίως στους νομούς Λακωνίας, Αρκαδίας στα ανατολικά και Αργολίδας στα νότια, καθώς και στα Κύθηρα, η κακοκαιρία θα επηρεάσει τις περιοχές αυτές από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Έντονα φαινόμενα και καταγραφή κεραυνών

Η ένταση των καιρικών φαινομένων είναι ήδη εμφανής σε ορισμένες περιοχές. Στην ευρύτερη περιοχή της Κέρκυρας, έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 8.000 κεραυνοί, γεγονός που υποδηλώνει την ισχύ των καταιγίδων που έχουν εκδηλωθεί. Αυτό το στοιχείο αναδεικνύει την ανάγκη για προσοχή από τους κατοίκους των επηρεαζόμενων περιοχών.

Πέρα από το Ιόνιο και την Πελοπόννησο, η Εύβοια και πρόσκαιρα η ανατολική Θεσσαλία, κυρίως ο νομός Μαγνησίας, καθώς και οι Σποράδες, θα δεχθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αυτά τα φαινόμενα αναμένονται από τις πρώτες έως τις μεσημβρινές ώρες, επεκτείνοντας τη γεωγραφική έκταση της κακοκαιρίας.

Η πρόγνωση για το Σάββατο και οι άνεμοι

Για το Σάββατο, οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν εκ νέου στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τα Κύθηρα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση αυτών των περιοχών από την κακοκαιρία.

Παράλληλα με τις βροχοπτώσεις, στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι προβλέπεται να φτάσουν σε ένταση έως και τα 7 Μποφόρ. Αυτή η ενίσχυση των ανέμων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και να επηρεάσει τις παράκτιες περιοχές. Η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της χώρας θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με προηγούμενες ημέρες.

Τοπικές προβλέψεις για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην πρωτεύουσα, την Αττική, προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, οι οποίες δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Η θερμοκρασία στην περιοχή της Αττικής θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας ένα σχετικά ήπιο καιρό, παρά τις βροχοπτώσεις.

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, αναμένονται επίσης βροχές, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες και στα βόρεια τμήματα της πόλης. Οι άνεμοι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης θα φτάσουν έως τα 5 Μποφόρ, συνεισφέροντας στην αλλαγή του καιρικού σκηνικού και φέρνοντας μια αίσθηση φθινοπώρου στην πόλη.

Με πληροφορίες από: Newsit