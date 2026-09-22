Σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισε το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, έπειτα από την ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου. Η κακοκαιρία, η οποία εκδηλώθηκε ενόψει ενός ευρύτερου φαινομένου, είχε ως αποτέλεσμα την εισροή υδάτων σε διάφορους χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος. Οι εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας καταγράφουν την έκταση των προβλημάτων, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της ασφάλειας στο νοσοκομείο.

Η έναρξη των προβλημάτων στην Πάτρα

Η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε με έντονα καιρικά φαινόμενα για την Πάτρα, καθώς μια ισχυρή βροχόπτωση έπληξε την πόλη από τις πρωινές ώρες. Αυτή η εξέλιξη σηματοδότησε την έναρξη των πρώτων προβλημάτων που συνδέονται με την κακοκαιρία, η οποία επηρέασε και άλλες περιοχές της χώρας.

Η σφοδρότητα της βροχής ήταν τέτοια που άμεσα έγιναν εμφανείς οι επιπτώσεις της, ειδικότερα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Βίντεο που κυκλοφόρησαν κατέγραψαν με λεπτομέρεια την εισροή υδάτων εντός του κτιρίου, αναδεικνύοντας την άμεση ανάγκη αντιμετώπισης της κατάστασης.

Εισροή υδάτων σε κρίσιμους χώρους

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η εισροή υδάτων στο νοσοκομείο ήταν σημαντική, με νερό να στάζει επίμονα από την οροφή σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Αυτή η κατάσταση δημιούργησε ένα περιβάλλον δυσλειτουργίας και προβληματισμού για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας.

Οι περιοχές που επλήγησαν από την εισροή των υδάτων περιλαμβάνουν χώρους αναμονής, όπου καθημερινά συγκεντρώνεται πλήθος πολιτών, καθώς και αίθουσες διενέργειας εξετάσεων, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών. Επιπλέον, τα εξωτερικά ιατρεία, που αποτελούν την πρώτη επαφή των ασθενών με το νοσοκομείο, δεν έμειναν ανεπηρέαστα.

Η έκταση των ζημιών στο νοσοκομείο

Η ισχυρή βροχόπτωση δεν περιορίστηκε σε ένα μόνο σημείο του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», αλλά προκάλεσε προβλήματα σε ένα ευρύ φάσμα ορόφων. Συγκεκριμένα, η εισροή υδάτων και οι συνακόλουθες δυσλειτουργίες επεκτάθηκαν από τον τρίτο όροφο του κτιρίου και κατέληξαν μέχρι και το ισόγειο.

Αυτή η εκτεταμένη ζημιά υπογραμμίζει την ένταση του φαινομένου και την ευπάθεια των υποδομών απέναντι σε τέτοιου είδους καιρικές συνθήκες. Η διασπορά των προβλημάτων σε πολλαπλούς ορόφους καθιστά την κατάσταση πιο περίπλοκη και απαιτεί άμεση διαχείριση για την αποκατάσταση της ομαλότητας.

Ανησυχία για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων

Οι εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα, οι οποίες δείχνουν νερά να εισρέουν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου, προκάλεσαν έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη. Η κατάσταση αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ενός τόσο κρίσιμου δημόσιου φορέα, όπως είναι ένα νοσοκομείο.

Η διασφάλιση ενός ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος είναι πρωταρχικής σημασίας για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Τα προβλήματα που αναδείχθηκαν στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, ενισχύουν την ανησυχία για την ασφάλεια στο νοσοκομείο της Πάτρας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Με πληροφορίες από: Reader