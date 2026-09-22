Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στην Αθήνα με πτώση δέντρου και διακοπή κυκλοφορίας

Η έντονη καταιγίδα που πλήττει την Αττική τις τελευταίες ώρες έχει προκαλέσει τα πρώτα προβλήματα στην Αθήνα, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά που καταγράφηκαν αφορά την πτώση ενός μεγάλου δέντρου στην περιοχή των Εξαρχείων. Το δέντρο έπεσε κοντά στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Διδότου, οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Διδότου, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για την απομάκρυνσή του.

Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Αθήνα

Η πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με τα πρώτα προβλήματα που προκαλεί η έντονη καταιγίδα, η οποία πλήττει την Αττική εδώ και μερικές ώρες. Η σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων έχει οδηγήσει σε διάφορα ζητήματα, επηρεάζοντας την ομαλή λειτουργία της πόλης και τις μετακινήσεις των πολιτών.

Οι δυσκολίες αυτές καταγράφονται σε διάφορα σημεία της Αθήνας, υπογραμμίζοντας την επίδραση της κακοκαιρίας στην αστική υποδομή. Οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περαιτέρω προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν όσο τα φαινόμενα παραμένουν έντονα.

Πτώση δέντρου στα Εξάρχεια και επέμβαση της Πυροσβεστικής

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά της κακοκαιρίας σημειώθηκε στην περιοχή των Εξαρχείων, όπου ένα μεγάλο δέντρο έπεσε. Το συμβάν έλαβε χώρα κοντά στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Διδότου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους διερχόμενους.

Το δέντρο, λόγω της μεγάλης του διάστασης, έπεσε ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο σκηνικό. Για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης και την απομάκρυνση του δέντρου από το οδόστρωμα, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο για να διευθετήσει το ζήτημα.

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Διδότου

Η πτώση του δέντρου είχε άμεσες επιπτώσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή. Συγκεκριμένα, η οδός Διδότου διεκόπη προσωρινά, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Πυροσβεστικής και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. Η διακοπή αυτή προκάλεσε αναπόφευκτα καθυστερήσεις και αναστάτωση στην κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης.

Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αποτελεί προτεραιότητα, μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες απομάκρυνσης του δέντρου και διασφαλιστεί η βατότητα του δρόμου.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και γεμάτα φρεάτια στην Αττική

Παράλληλα με τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, η έντονη βροχόπτωση έχει δημιουργήσει εκτεταμένα ζητήματα και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Πολλοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε «ποτάμια» λόγω του μεγάλου όγκου νερού, καθιστώντας δύσκολη και επικίνδυνη την οδήγηση.

Τα φρεάτια αποχέτευσης σε διάφορα σημεία της περιφέρειας έχουν γεμίσει, αδυνατώντας να απορροφήσουν επαρκώς τα όμβρια ύδατα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση νερού στους δρόμους, δημιουργώντας συνθήκες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς και τους πεζούς.

Επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

Στο μεταξύ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) είχε επικαιροποιήσει νωρίτερα το έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων, παρέχοντας νέα στοιχεία για την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Η προειδοποίηση της ΕΜΥ κάνει λόγο για ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με το δελτίο, τα φαινόμενα αυτά θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, εντείνοντας την επικινδυνότητα. Επιπλέον, δεν αποκλείεται η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, γεγονός που απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση από τους πολίτες.

Πρόβλεψη για τη διάρκεια και την έκταση των φαινομένων

Οι προβλέψεις της ΕΜΥ αναφέρουν ότι τα φαινόμενα, δηλαδή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα συνεχιστούν κατά τόπους και κατά διαστήματα. Η διάρκεια των φαινομένων εκτιμάται ότι θα φτάσει μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ενημερωμένοι για τις εξελίξεις και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή. Η προσοχή παραμένει στραμμένη στην εξέλιξη των καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Με πληροφορίες από: Reader