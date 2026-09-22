Φθινοπωρινός καιρός στην Αττική: Βροχές και καταιγίδες με πτώση θερμοκρασίας

Σε φθινοπωρινό κλοιό έχει εισέλθει η Αττική, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να αναμένονται τις επόμενες ώρες. Η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 σηματοδοτεί την πρώτη ουσιαστική φθινοπωρινή έλευση, καθώς βροχές και καταιγίδες έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ειδικά για την Αττική, αν και οι πρώτες πρωινές ώρες κύλησαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, το σκηνικό αλλάζει ραγδαία. Η πτώση της θερμοκρασίας είναι πλέον αισθητή, ενώ οι πολίτες αναρωτιούνται για τη διάρκεια και την ένταση των φαινομένων.

Ενίσχυση των φαινομένων το μεσημέρι

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, μέχρι το μεσημέρι δεν αναμένονταν ακραία καιρικά φαινόμενα στο Λεκανοπέδιο. Ωστόσο, γύρω στις 15:00 το μεσημέρι, οι νεφώσεις αναμένεται να πυκνώσουν επικίνδυνα, σηματοδοτώντας την έναρξη των εντονότερων φαινομένων.

Οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα εστιαστούν κυρίως στην ανατολική Αττική, πλήττοντας περιοχές όπως η Αρτέμιδα, τα Σπάτα, η Κερατέα, το Κορωπί και η Παιανία. Παράλληλα, υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να εκδηλωθούν ξαφνικές καταιγίδες και στα βόρεια προάστια της Αθήνας από το μεσημέρι προς το απόγευμα.

Ο ρόλος των ανέμων και η εξέλιξη της θερμοκρασίας

Ένας κρίσιμος παράγοντας για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες είναι οι ισχυροί άνεμοι. Στην Αττική, οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 6 μποφόρ. Αυτό το στοιχείο είναι καθοριστικό, καθώς οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι αναμένεται να λειτουργήσουν ανασταλτικά, μην επιτρέποντας στην αστάθεια να κλιμακωθεί σε ακραίο βαθμό και περιορίζοντας τη διάρκεια των ισχυρών φαινομένων.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας περαιτέρω πτώση από το απόγευμα και μετά. Ο κύριος όγκος των τοπικών καταιγίδων θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του απογεύματος.

Βελτίωση προς το βράδυ και η κατάσταση σε άλλες περιοχές

Προς τις βραδινές ώρες, ο καιρός στην Αττική αναμένεται να παρουσιάσει αισθητή βελτίωση και οι βροχές να υποχωρήσουν σταδιακά. Το σκηνικό που θα μείνει πίσω θα είναι ιδιαίτερα δροσερό έως και ψυχρό, καθώς η θερμοκρασία θα καταγράψει περαιτέρω πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η κακοκαιρία δεν περιορίζεται φυσικά μόνο στην πρωτεύουσα. Έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικά για τις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές της Μαγνησίας, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια, τα έντονα φαινόμενα προβλέπεται να διατηρηθούν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr