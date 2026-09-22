Φθινοπωρινή ισημερία φέρνει απότομη αλλαγή του καιρού με βροχές και ψύχρα

Η φθινοπωρινή ισημερία, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 23 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του φθινοπώρου, φέρνοντας μια απότομη μεταβολή στις καιρικές συνθήκες. Ενώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πολλοί είχαν την ευκαιρία για μπάνιο, η αλλαγή της εποχής είναι πλέον εμφανής. Ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο τροφοδοτείται από χαμηλό βαρομετρικό στη Βορειοανατολική Ευρώπη, προκαλεί την κάθοδο ψυχρών αέριων μαζών από την Κεντρική Ευρώπη.

Αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες συναντούν τις ήδη υπάρχουσες θερμές αέριες μάζες που βρίσκονται στη χώρα μας, δημιουργώντας έτσι εκρηκτική αστάθεια. Το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης είναι η εμφάνιση ισχυρών βροχών και μια απότομη πτώση της θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας τη δυναμική είσοδο του φθινοπώρου.

Το κύμα κακοκαιρίας επεκτείνεται σε όλη τη χώρα

Για σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να ξεκινήσει αρχικά από τις βόρειες περιοχές της χώρας. Στη συνέχεια, θα επεκταθεί με γρήγορους ρυθμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του τοπικά και πρόσκαιρα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι άνεμοι γενικά θα πνέουν με ένταση 4 με 5 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές. Η μεταβολή του καιρού θα είναι αισθητή, με την ατμόσφαιρα να γίνεται πιο φθινοπωρινή μέσα σε μία μόνο ημέρα, καθώς το καλοκαίρι παραδίδει τη σκυτάλη.

Ισχυροί άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο

Στο Βόρειο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί και βορειοανατολικοί, φτάνοντας τα 5 με 7 μποφόρ. Η σύγκλιση αυτών των ανέμων αναμένεται να αυξήσει τη ραγδαιότητα των βροχών στις συγκεκριμένες περιοχές, πριν τελικά κοπάσουν σταδιακά.

Αντίστοιχα, στο Ιόνιο Πέλαγος, από το απόγευμα και προς το βράδυ, οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά. Τοπικά, η έντασή τους προβλέπεται να φτάσει έως και τα 7 μποφόρ, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες συνθήκες.

Πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η ημέρα θα ξεκινήσει με συννεφιασμένο ουρανό, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αλλαγή του καιρού. Μετά το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα, αναμένονται βροχές, ενώ δεν αποκλείονται και πιθανές καταιγίδες, με μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης στα μεσαία τμήματα του νομού.

Προς το βράδυ, ο καιρός στην Αττική θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 19 και 23 βαθμών Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται συννεφιά με πιθανές ψιχάλες ή ασθενείς βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο Βαρδάρης, αρχικά, θα πνέει με ένταση 5 με 6 μποφόρ. Αργότερα, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα γίνουν μεταβλητοί, επηρεάζοντας το τοπικό κλίμα.

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη και νέα διαταραχή το Σάββατο

Την Τετάρτη, η αίσθηση του φθινοπώρου θα γίνει ακόμα πιο έντονη σε όλη τη χώρα, καθώς αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Οι πρώτες πρωινές ώρες θα φέρουν μονοψήφιες τιμές στον υδράργυρο σε αρκετές περιοχές, υπογραμμίζοντας την εποχική αλλαγή.

Η αστάθεια στον καιρό θα περιοριστεί, αν και τα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την Τρίτη ενδέχεται να επιμείνουν τοπικά έως το πρωί της Τετάρτης. Στη συνέχεια, οι θερμοκρασίες αναμένεται να σταθεροποιηθούν, προσφέροντας μια μικρή ανάπαυλα από τις έντονες μεταβολές. Ωστόσο, μια νέα πιθανή διαταραχή στον καιρό διαφαίνεται για το Σάββατο, υποδεικνύοντας ότι το φθινόπωρο θα συνεχίσει να δείχνει το πρόσωπό του.

Με πληροφορίες από: Topontiki