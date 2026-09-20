Το καλοκαίρι μας αποχαιρετά: Πότε έρχεται το φθινόπωρο με πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες

Οι τελευταίες ημέρες με καλοκαιρινές θερμοκρασίες είναι η Κυριακή και η Δευτέρα, καθώς θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική προσεγγίζουν τη χώρα μας. Ωστόσο, το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει αισθητά από την Τρίτη, με την έλευση ψυχρότερων αέριων μαζών που θα φέρουν πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη αστάθεια.

Οι τελευταίες καλοκαιρινές ημέρες

Για σήμερα, Κυριακή, αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η οποία κατά διαστήματα θα εναλλάσσεται με αραιές νεφώσεις. Πιο πυκνές νεφώσεις θα παρατηρηθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την Πελοπόννησο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, όπου το πέρασμα μιας μικρής διαταραχής θα ενισχύσει την αστάθεια.

Από το μεσημέρι και έπειτα, ειδικά στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, προβλέπονται μπόρες και καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Τοπικά, στο εσωτερικό της Θεσσαλίας και στα δυτικά, ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 33 βαθμούς.

Τη Δευτέρα, η αστάθεια θα είναι λίγο πιο εκτεταμένη στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας. Αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά, καλύπτοντας την περιοχή από την ανατολική Μακεδονία μέχρι και την Πελοπόννησο. Οι θερμότερες αέριες μάζες θα επιμείνουν για τελευταία ημέρα, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από το βράδυ της Δευτέρας, αυτές οι θερμές αέριες μάζες θα αρχίσουν σταδιακά να απομακρύνονται από τη χώρα μας.

Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

Από την Τρίτη, η εικόνα του καιρού αλλάζει αισθητά. Ψυχρότερες αέριες μάζες από την ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθούν προς την Ελλάδα. Αυτές οι ψυχρές μάζες θα συναντήσουν το θερμότερο έδαφος και τις θερμότερες αέριες μάζες που θα βρίσκονται ήδη πάνω από την περιοχή μας, ενισχύοντας την αστάθεια.

Παράλληλα, ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί προς την ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη θα συνοδεύεται από ένα ψυχρό μέτωπο. Η νότια άκρη αυτού του ψυχρού μετώπου φαίνεται να περνά και από τη χώρα μας. Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Όλγας Παπαβγούλη, η χώρα θα επιστρέψει σε θερμοκρασίες λίγο χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, με το καιρικό σκηνικό να γίνεται σαφώς πιο φθινοπωρινό.

Η αλλαγή αυτή θα φέρει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ανέμων και περισσότερη αστάθεια, σηματοδοτώντας την είσοδο σε ένα πιο φθινοπωρινό μοτίβο καιρού.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr