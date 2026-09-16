Συνεχίζεται η κακοκαιρία για δύο ακόμη 24ωρα: Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες

Η κακοκαιρία συνεχίζεται και σήμερα, Τετάρτη, επηρεάζοντας κυρίως την Κρήτη, τα Κύθηρα και τη νότια Πελοπόννησο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αυτές τις περιοχές, ενώ το βαρομετρικό χαμηλό που προκαλεί τα φαινόμενα στροβιλίζεται ανοιχτά της Κρήτης. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, εφιστά την προσοχή των πολιτών.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη, η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στα νότια τμήματα του νησιού, καθώς και στη Γαύδο. Ήδη έχουν καταγραφεί πάνω από 40 χιλιοστά βροχής, ενώ ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε όλη την Κρήτη έως το απόγευμα. Το βαρομετρικό χαμηλό που προκαλεί αυτά τα έντονα φαινόμενα στροβιλίζεται ανοιχτά της Κρήτης, αντλώντας συνεχώς υγρασία και ενέργεια από τα θερμά νερά της Μεσογείου.

Προσοχή σε Κύθηρα και Πελοπόννησο

Παράλληλα με την Κρήτη, αυξημένη ετοιμότητα απαιτείται και στα Κύθηρα, καθώς και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, όπου επίσης προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί, φτάνοντας τα 7 μποφόρ στη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων, δημιουργώντας συνθήκες που απαιτούν προσοχή. Η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, κυμαινόμενη μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου στις περισσότερες περιοχές που επηρεάζονται από την κακοκαιρία.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την εμφάνιση πρόσκαιρων νεφώσεων και πιθανότητα εκδήλωσης βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα αναμένεται να αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Μετατόπιση των φαινομένων από την Πέμπτη

Από την Πέμπτη, το βαρομετρικό σύστημα που προκαλεί την κακοκαιρία θα μετατοπιστεί ανατολικότερα. Συγκεκριμένα, η πορεία του θα είναι προς την Τουρκία και την Κύπρο, μεταφέροντας τον πυρήνα των εντόνων φαινομένων στα Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη Ρόδο και το Καστελόριζο, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Την ίδια στιγμή, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, ο καιρός αναμένεται να ανοίξει αισθητά, σηματοδοτώντας μια πρώτη βελτίωση των συνθηκών. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θα δουν τον ήλιο να επανέρχεται, καθώς τα έντονα φαινόμενα θα έχουν απομακρυνθεί.

Βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο

Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται να παρατηρηθεί από την Παρασκευή και το Σάββατο. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν αισθητά σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, συμβάλλοντας στην ομαλοποίηση των συνθηκών. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, επιστρέφοντας σε πιο καλοκαιρινά επίπεδα.

Ειδικότερα, το Σαββατοκύριακο, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυτή η άνοδος θα σηματοδοτήσει το τέλος της κακοκαιρίας και την επιστροφή σε ένα πιο ήπιο και ζεστό κλίμα, ιδανικό για δραστηριότητες εξωτερικού χώρου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis