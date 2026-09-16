Κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες σήμερα σε Κρήτη, Κύθηρα και Πελοπόννησο

Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα και σήμερα, Τετάρτη, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι αρχές συνιστούν προσοχή και σε άλλες περιοχές, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Εξέλιξη της κακοκαιρίας την Τετάρτη

Για σήμερα, Τετάρτη, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν ολόκληρη την Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Στο νησί έχουν ήδη καταγραφεί πάνω από 40 χιλιοστά βροχής, γεγονός που υποδεικνύει την ένταση των φαινομένων.

Παράλληλα, αυξημένη ετοιμότητα απαιτείται και για τα Κύθηρα, καθώς και για τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, όπου αναμένονται επίσης ισχυρές καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί, φτάνοντας τα 7 μποφόρ στη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων.

Η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή πτώση σε πολλές περιοχές, κυμαινόμενη μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα εκδήλωσης βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη αναμένεται να αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Μετατόπιση του συστήματος από την Πέμπτη

Από την Πέμπτη, το σύστημα της κακοκαιρίας αναμένεται να μετατοπιστεί ανατολικότερα. Συγκεκριμένα, θα κινηθεί προς την Τουρκία και την Κύπρο, μεταφέροντας τον πυρήνα των εντόνων φαινομένων στα Δωδεκάνησα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Ρόδο και το Καστελλόριζο, όπου προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες. Αντίθετα, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, με τα φαινόμενα να υποχωρούν.

Βελτίωση του καιρού το Σαββατοκύριακο

Σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται από την Παρασκευή και το Σάββατο. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, επιστρέφοντας σε πιο καλοκαιρινά επίπεδα.

Το Σαββατοκύριακο, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος της κακοκαιρίας και την επιστροφή σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr