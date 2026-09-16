Ακόμα πιο φθινοπωρινός αναμένεται ο καιρός από σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2026, με αυξημένες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές να πληθαίνουν ανά την επικράτεια. Στα νότια τμήματα της χώρας προβλέπονται πιο έντονα φαινόμενα, με πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων. Παράλληλα, η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή πτώση, σηματοδοτώντας την πρώτη σημαντική αλλαγή ενόψει του φθινοπώρου.

Η επιδείνωση του καιρού και οι πρώτες βροχές

Από σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, ο καιρός λαμβάνει πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά σε όλη τη χώρα. Οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, ενώ βροχές αναμένονται κατά τόπους σε διάφορες περιοχές. Η μεταβολή αυτή συνοδεύεται από μια έντονη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία έχει ήδη υποχωρήσει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά της Πελοποννήσου και στις Κυκλάδες προβλέπονται τοπικές βροχές, οι οποίες θα είναι ασθενούς έως και μέτριας έντασης. Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα, οι οποίες θα επιμείνουν μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης.

Ισχυρές καταιγίδες και πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις νότιες και δυτικές περιοχές της χώρας, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα. Συγκεκριμένα, στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, στα Κύθηρα και στην Κρήτη, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές, μπόρες και δυνατές καταιγίδες κατά περιόδους. Λόγω των προηγούμενων βροχοπτώσεων, καθίσταται πιθανή η εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σε αυτές τις περιοχές.

Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου 2026, στα Επτάνησα, στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, στη Νότια Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Αυτά τα φαινόμενα αναμένεται να είναι τοπικά ισχυρά, επηρεάζοντας σημαντικά τις εν λόγω περιοχές.

Η εικόνα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα παρουσιάσει λίγες αραιές νεφώσεις. Αυτές οι νεφώσεις κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, με μια ελαφρώς μεγαλύτερη πυκνότητα στα κεντροανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 28 βαθμών Κελσίου.

Για τη Θεσσαλονίκη, η πρόγνωση κάνει λόγο για μικρή πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών. Αυτές οι βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν σε πεδινές περιοχές κοντά στην πόλη, αλλά και μέσα στην ίδια την πόλη. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Εξασθένηση φαινομένων και άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία, η οποία έχει υποχωρήσει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα και αύριο, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, από την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται σταδιακά, εστιάζοντας κυρίως στα Δωδεκάνησα, και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις υπόλοιπες περιοχές.

Από την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, ξεπερνώντας και πάλι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή της καλοκαιρίας σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή αύξηση, επανερχόμενη σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Με πληροφορίες από: Reader