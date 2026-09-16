Ιστορικό ρεκόρ απουσίας τυφώνων στον Ατλαντικό το 2026

Η φετινή περίοδος τυφώνων στον Ατλαντικό Ωκεανό καταγράφει ένα ιστορικό ρεκόρ απουσίας δραστηριότητας, καθώς μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2026 δεν έχει σχηματιστεί ούτε ένας τυφώνας. Παρόλο που η περίοδος των τυφώνων έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο, η περιοχή παραμένει εξαιρετικά ήσυχη, χωρίς καμία κυκλωνική δραστηριότητα στον ορίζοντα. Αυτή η ασυνήθιστη ηρεμία έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τους μετεωρολόγους.

Καθυστέρηση στην έναρξη της περιόδου

Η απουσία σχηματισμού τυφώνων έως τις 11 Σεπτεμβρίου καθιστά τη φετινή χρονιά την πιο καθυστερημένη έναρξη στην εποχή των δορυφορικών παρατηρήσεων. Το φαινόμενο αυτό ξεπερνά τα προηγούμενα ρεκόρ που είχαν σημειωθεί το 2002 και το 2013, χρονιές κατά τις οποίες η έναρξη της τυφωνικής δραστηριότητας είχε επίσης καθυστερήσει σημαντικά. Η περίοδος των τυφώνων στον Ατλαντικό Ωκεανό ξεκινά παραδοσιακά τον Ιούνιο, με την κορύφωσή της να αναμένεται συνήθως τους μήνες του καλοκαιριού και του φθινοπώρου.

Η παρατεταμένη απουσία τυφώνων αποτελεί ένα αξιοσημείωτο γεγονός για τους επιστήμονες που παρακολουθούν τα καιρικά φαινόμενα. Η περιοχή του Ατλαντικού, η οποία συχνά πλήττεται από ισχυρούς κυκλώνες, παραμένει φέτος απροσδόκητα ήσυχη, κάτι που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.

Οι τροπικές καταιγίδες του 2026

Παρά την πλήρη απουσία τυφώνων μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, το 2026 έχουν σημειωθεί πέντε τροπικές καταιγίδες. Οι καταιγίδες αυτές ονομάστηκαν Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly και Edouard. Οι συγκεκριμένες τροπικές καταιγίδες προκάλεσαν έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή του Κόλπου, επηρεάζοντας τις τοπικές συνθήκες.

Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις καταιγίδες ήταν βραχύβιες. Εξασθένησαν πριν προλάβουν να εξελιχθούν περαιτέρω σε τυφώνες, γεγονός που συνέβαλε στην υποτονική συνολική εικόνα της τυφωνικής περιόδου στον Ατλαντικό Ωκεανό για το τρέχον έτος.

Σε αντίθεση με το παρελθόν

Η φετινή υποτονική δραστηριότητα έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την εικόνα του 2005, η οποία έχει καταγραφεί ως η πιο επιθετική χρονιά στα χρονικά της τυφωνικής δραστηριότητας. Το 2005, μέχρι τις αρχές Ιουλίου, είχαν ήδη σχηματιστεί τέσσερις ισχυρές καταιγίδες, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα έντονη έναρξη της περιόδου.

Η σεζόν του 2005 έκλεισε με έναν εντυπωσιακό συνολικό απολογισμό: 28 καταιγίδες, 15 τυφώνες και 7 μεγάλους τυφώνες. Μεταξύ αυτών ήταν και ο καταστροφικός τυφώνας Κατρίνα, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και είχε σοβαρές επιπτώσεις. Η σύγκριση αυτή υπογραμμίζει το ασυνήθιστο της φετινής περιόδου.

Οι προβλέψεις των επιστημόνων

Η υποτονική αυτή δραστηριότητα, όπως αποδεικνύεται, είχε προβλεφθεί από τις αρχές του έτους. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο, επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Πολιτείας του Κολοράντο, σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της NOAA, είχαν προβλέψει μια περίοδο κάτω του μετρίου όσον αφορά τους τυφώνες. Αυτή η πρόβλεψη έθεσε τις βάσεις για τις αναμενόμενες συνθήκες.

Αργότερα, τον Αύγουστο, η NOAA εκτίμησε ότι το 2026 θα εκδηλωθούν μόλις δύο έως έξι τυφώνες, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις για μια ασθενέστερη από το συνηθισμένο περίοδο. Οι προβλέψεις αυτές βασίστηκαν σε διάφορα κλιματικά μοντέλα και παρατηρήσεις των παγκόσμιων καιρικών φαινομένων.

Ο καθοριστικός ρόλος του Ελ Νίνιο

Η κύρια αιτία πίσω από την ιστορικά χαμηλή δραστηριότητα τυφώνων στον Ατλαντικό είναι το ιδιαίτερα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Ελ Νίνιο είναι ένα κλιματικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από τη θέρμανση των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, επηρεάζοντας τις καιρικές συνθήκες παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, το Ελ Νίνιο θερμαίνει τον Ειρηνικό και ενισχύει τους δυτικούς ανέμους πάνω από τον Ατλαντικό. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση γνωστή ως διάτμηση ανέμου, η οποία διαλύει τους τυφώνες πριν προλάβουν να οργανωθούν και να αναπτύξουν πλήρη ισχύ. Παράλληλα, το φαινόμενο σταθεροποιεί την ατμόσφαιρα, καθιστώντας δυσκολότερο τον σχηματισμό και την ενίσχυση των κυκλωνικών συστημάτων.

Όπως δήλωσε ο Matt Rosencrans από τη NOAA, «Όταν εμφανίζεται το Ελ Νίνιο, γίνεται συνήθως ο κυρίαρχος παράγοντας στη συνολική δραστηριότητα της περιόδου των τυφώνων, και αυτό το Ελ Νίνιο συνεχίζει να ενισχύεται κάθε μήνα». Η δήλωσή του υπογραμμίζει την κεντρική σημασία του φαινομένου στην τρέχουσα κατάσταση.

Ενώ το Ελ Νίνιο περιορίζει τη δραστηριότητα στον Ατλαντικό, παράλληλα ενισχύει τη δημιουργία καταιγίδων στον Ειρηνικό Ωκεανό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της NOAA, υπάρχει 70% πιθανότητα για δραστηριότητα πάνω από το κανονικό στον κεντρικό Ειρηνικό φέτος. Αντίθετα, η πιθανότητα για μια περίοδο με δραστηριότητα κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα στον Ειρηνικό είναι μόλις 10%.

Με πληροφορίες από: Gazzetta